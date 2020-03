Fiscalía busca detener a exalcalde de Actopan y al suplente, revela PAN

El secretario general del Comité Directivo Nacional del PAN, Héctor Larios Córdova, afirmó que la Fiscalía General del Estado tiene órdenes de aprehensión en contra del expresidente municipal de Actopan, José Paulino Domínguez, así como de su suplente, Alfredo López Carreto.



Además, al acudir al Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, calificó como un proceso desaseado y como un caso de abuso de poder del Gobierno del Estado, la revocación de mandato y detención de la exsíndica de Actopan, Lucero Jazmín “N”.



Al respecto, aseveró que la exfuncionaria municipal fue aprehendida cuando el Congreso del Estado apenas y la había separado del cargo; además, afirmó que la LXV Legislatura tenía que haber aplicado un juicio político y no la revocación tanto de ella como del exmunícipe, por lo que se excedió en sus atribuciones.



Dijo que hay orden de aprehensión en contra de Paulino Domínguez, quien también fue destituido por el pleno Congreso, por lo que él observa un “absoluto abuso de poder” del Gobierno y del Congreso.



“Quitaron a un Alcalde por capricho, sin ningún fundamento está acusado por la Fiscalía Anticorrupción y no hay un solo dictamen; no pueden ni siquiera acreditar exactamente (qué realizaron)”.



“En todo caso, debían desaforarlo para iniciarle un proceso pero no, fue destituido; además, el propio dictamen, porque así lo obliga la Constitución, tenía que ser notificado de inmediato y tomarse protesta de inmediato al suplente pero en el trascurso del día también apareció una orden de aprehensión por un asunto que no tiene nada que ver contra el suplente”, refirió.



Acompañado por el coordinador de los diputados locales del PAN, Omar Miranda Romero, sostuvo que solicitaron al CERESO poder visitar a Lucero Jazmín “N” pero les negaron este Derecho Humano.



“Hicimos la solicitud por escrito; incluso manifestamos que nos dijeran si podía entrar yo nada más o con alguien más, acompañado, preferentemente en un horario entre 1 y 3 pero a la hora que ellos me indicaran y simplemente nos niegan 'por razones de seguridad el acceso'”, mencionó mostrando los documentos.



Así, consideró que se están violentando los Derechos Humanos en una “maniobra de lo más corriente”.



Cabe señalar que, durante la entrevista, Larios Córdova dio por hecho la detención “de un diputado” tras ser desaforado por el Congreso, en alusión a Erik Iván Aguilar López, situación que no ha ocurrido o no se ha hecho oficial por las autoridades competentes.



Finalmente, dijo que buscarán las vías jurídicas y políticas para intervenir en este asunto, asegurando que no se están respetando las leyes para “hincar” a la oposición.