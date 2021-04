Fiscalía da “carpetazo” a denuncia interna por anomalías en caso Florisel Ríos

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio carpetazo a la investigación iniciada por la denuncia presentada por la doctora Jéssica Vicuña Santiago, una de las peritos médicos que realizó la necropsia al cuerpo de Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, quien acusó presiones por parte del delegado de Servicios Periciales, Abel Roa Franco, para alterar el dictamen pericial rendido dentro de la investigación iniciada con motivo del feminicidio de la edil, ocurrido el 11 de noviembre de 2020.Dicha denuncia, dada a conocer por AlCalorPolítico.com, fue presentada el 12 de febrero del año en curso ante la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns y el director general de los Servicios Periciales, Héctor Ronzón García, motivo por el cual se dio inicio al expediente FGE/CG/SQD/CE/Q003/2021 de la Contraloría Interna de la FGE.Sin embargo, apenas un mes después, el 30 de marzo del año en curso, el Comité de Ética de la Fiscalía General del Estado determinó que “se concluye y archiva el expediente de queja que nos ocupa, toda vez que no se evidencia una posible falta de naturaleza administrativa”.Es decir, el Comité de Ética de la FGE consideró que no constituye una posible falta administrativa que los días 10 y 11 de febrero de 2021, la perito Jéssica Vicuña Santiago fuera acosada laboralmente por el delegado de Servicios Periciales en la ciudad de Veracruz, Abel Roa Franco, con la intención de obligarla a modificar el dictamen pericial de necropsia que rindió con motivo del feminicidio de la alcaldesa extinta, así como forzarla a alterar el etiquetado de las muestras biológicas recabadas durante el estudio. Lo anterior, para presuntamente tratar de ocultar la negligencia en que habría incurrido la Fiscalía al extraviar las muestras biológicas obtenidas del cadáver de la víctima por Vicuña Santiago al momento de realizar la necropsia.La perito Vicuña Santiago también refirió en su denuncia que después de solicitarle al Delegado que le hiciera llegar su petición por escrito, como una forma de dejar constancia de su instrucción ante cualquier consecuencia legal, Abel Roa Franco la habría amenazado con iniciarle un procedimiento administrativo sancionatorio por su negativa a acatar sus instrucciones.La denunciante señaló que el día 11 de noviembre de 2020 fue designada para realizar la necrocirugía al cadáver de Florisel Ríos Delfín, con la finalidad de llegar a una conclusión técnica y médica sobre las circunstancias que rodearon su muerte, así como para recolectar muestras biológicas que pudieran ayudar a esclarecer el crimen. Tareas que habría realizado el mismo 11 de noviembre del año pasado, entregando sus resultados a Wendi Guadalupe Bautista Domínguez, fiscal sexta especializada en la Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado.Sin embargo, el delegado de Servicios Periciales en el Puerto de Veracruz, Abel Roa Franco, presuntamente habría amenazado y hostigado a la perito con la intención de que modificara su dictamen pericial, así como alterar el etiquetado de las muestras biológicas recogidas.A pesar de haber puesto en conocimiento de esta irregularidad tanto a la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, como al director general de los Servicios Periciales, Héctor Ronzón García, desde el 12 de febrero del año en curso, Abel Roa Franco se mantuvo en el cargo de Delegado de Servicios Periciales en Veracruz. Posteriormente, el 30 de marzo de 2021, fue absuelto por el Comité de Ética de la Fiscalía, quien consideró que presionar a una perito para alterar un dictamen pericial no constituye una posible falta administrativa.El 11 de noviembre de 2020, Florisel Ríos Delfín, alcaldesa perredista del municipio de Jamapa, fue hallada asesinada en la localidad de Ixcoalco, perteneciente a Medellín de Bravo, luego de que fuera secuestrada por un comando armado cuando salía de su domicilio. Por el caso existen dos presuntos responsables vinculados a proceso.A principios de este mes, AlCalorPolítico.com dio a conocer las graves irregularidades que habrían sido cometidas por la Fiscalía General del Estado (FGE), para simular haber resuelto el homicidio de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín.Entre otras cosas, las personas que fueron presentadas como supuestos responsables de los hechos denuncian tortura, fabricación de pruebas y la colusión entre la Policía Ministerial de Veracruz con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, con la finalidad de dar carpetazo a la investigación, exhibiéndolos como presuntos culpables sin haber tenido participación en los hechos.