El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que las redes sociales de la Fiscalía General del Estado (FGE) son los sitios menos visitados por la población, lamentando que obtiene pocos “likes” o “me gusta” en sus publicaciones sobre presuntos delincuente detenidos.En conferencia de prensa, el Mandatario comentó que a veces se complica dar más información sobre algunos casos, pues autores intelectuales pueden huir y por lo tanto como autoridades sólo pueden decir que “ya se avanza”.“Cuando tú detienes a los materiales, ¿qué creen que hace el intelectual? Se va. Por eso a veces nosotros quisiéramos ni decir. ‘Ya avanzamos”, nomás decir. ‘Ya avanzamos, ya avanzamos, ya avanzamos’, no decir más porque los responsables dicen: ‘ya me están agarrando, es momento de salirse’ y ya no los agarramos”.En este sentido, comentó que los sitios de la Fiscalía llegan a ser los menos visitados, en comparación con publicaciones de periodistas como Carlos Loret de Mola, a quien el actual Gobierno ha criticado por reportajes sobre la casa del presidente Andrés Manuel López Obrador, información que García Jiménez considera falsa.“A veces es el medio de la Fiscalía General del Estado el menos visitado porque veo que ahí tiene 6 likes. Cuando hay detención de un fulano: 6 likes, 20 likes pero bueno, hay otros que publican y se suben, hay un tal Loret que ¡fum!”“¿Y la importancia de haber detenido a feminicidas? ¿De que ya no se tolera a los agresores y de que hay una mujer en la Fiscalía que está haciendo justicia, hecho real cierto contra un hecho alimentado por bots pero bueno son las reglas del juego de medios, ni modo hay que aceptarlas y hay que jugar con ellas, estas reglas son importantes porque la sociedad tiene que estar informada”, dijo.Ante estas situaciones, el Mandatario pidió comprensión cuando sólo se informe que “se está avanzando” en casos.