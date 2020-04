Fiscalía de Veracruz atiende mayoría de las recomendaciones de Derechos Humanos

La actual administración de la Fiscalía General del Estado ha aceptado la mayoría de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en 2019 y 2020.



Al respecto, de acuerdo con información oficial, el organismo reporta que ha dado cumplimiento a las mismas ante posibles violaciones a los derechos fundamentales en el período 2014-2018.



Sin embargo, el cumplimiento de algunas está pendiente debido a que la CEDH suspendió actividades desde el pasado 20 de marzo, derivado de la pandemia.



Por la suspensión para evitar la propagación del coronavirus, toda la documentación remitida, a partir de esa fecha, correspondiente a recomendaciones como la 11, 12, 13 y 16 del 2019 se atenderán cuando se reinician labores.



La Fiscalía General también argumentó el rechazo de 2 recomendaciones, las cuales terminaron siendo impugnadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).



El organismo rechazó las Recomendaciones 38/2019 y 46/2019. La primera emitida señalando omisión del deber de investigar con la debida diligencia el caso de un ciudadano desaparecido el 26 de agosto de 2016 en La Tinaja, en Cotaxtla.



La segunda por un caso de Desaparición forzada y ejecución extrajudicial ocurrido en la localidad de Cardel, en La Antigua, hecho cometido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y la omisión de la Fiscalía General para investigar con la debida diligencia tales hechos.



Sustentan impugnaciones



Por cuanto hace a la resolución 38/2019, la Fiscalía refirió que el rechazo obedece a que la CEDH no cumplió con el trámite del expediente de queja que motivó la recomendación. Ello porque “no respetó la garantía de audiencia” establecida en el artículo 143 del Reglamento Interno de ese Organismo.



Por esta razón, actualmente se encuentra en proceso de desahogo el recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).



Por cuanto hace a la Recomendación 46/2019, la Fiscalía añade que fue rechazada en virtud de que la Comisión Estatal violentó el principio Non Bis In Idem que prohíbe castigar dos veces por lo mismo, toda vez que los hechos que motivan dicha recomendación ya fueron materia de estudio y pronunciados por el organismo local de derechos humanos en su resolución 03/2018.



Dicha resolución fue aceptada por esta Fiscalía General del Estado en su momento y la cual versa sobre los mismos hechos, misma Carpeta de Investigación y mismos servidores públicos señalados como responsables.



“Lo cual, de igual manera fue hecho del conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, significándoles que lo legalmente procedente en su actuar, correspondía a ceñirse a lo establecido en su artículo 118 de su Reglamento Interno y que, de manera concreta, establece que todo escrito que se reciba con posterioridad a que la queja se haya concluido deberá agregarse al expediente respectivo, siempre y cuando se traten de los mismos hechos, lo que en la especie aconteció”.



Por ello, actualmente este asunto también se encuentra en etapa de sustanciación del Recurso de Impugnación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



La Fiscalía agrega que en 2019 se emitieron 34 recomendaciones por parte de la Comisión Estatal por hechos o acciones ocurridas en administraciones anteriores y que acumula 7 recomendaciones en los meses que comprenden al año 2020, en específico las número 2, 6, 9, 11, 12, 13 y 16.



La mayoría de estas últimas son irregularidades en el trámite de Carpetas de Investigación ocurridas en el periodo comprendido entre los años 2014-2018 y todas las emitidas a partir del año 2020 han sido aceptadas dentro del término otorgado.