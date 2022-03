Fiscalía de Veracruz debe detener a hermana de Rectora asesinada, demandan

Martín Flores, padre de July “N, quien enfrenta un juicio por su presunta participación en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, crimen perpetrado en 2020 en Emiliano Zapata, cuestionó por que la Fiscalía General del Estado no ha detenido a la hermana de la víctima.Cabe recordar que Guadalupe, hija de la rectora, ha utilizado sus redes sociales como Facebook y Tiktok, en donde reveló que una tía suya sería la autora intelectual del crimen y que está prófuga.Además, la joven destacó la detención de 3 personas presuntamente ligadas al homicidio, siendo July y su hermano Alberto “N”, así como otro sujeto de nombre Fernando Enrique “N”.“Estas personas algunas ya están en la cárcel; otras se dieron a la fuga, que son las personas intelectuales. Eso es el contexto de la situación.“Agradezco mucho que mi caso, bueno, el caso de mi mamá va bastante bien; hemos tenido bastante respuesta, positiva, tanto como negativa”, dijo Guadalupe en un video compartido en TikTok.Al respecto, el padre de July cuestionó por qué la Fiscalía no ha procedido en contra de la familia de la fallecida que habría participado en el crimen.“Aprehendiendo a esta persona ahí se va a saber toda la verdad, ¿por qué no la han aprehendido? ¿Porque tiene dinero? porque nosotros no tenemos dinero”, cuestionó Martín Flores.Este jueves por la noche los familiares de July “N” y Alberto “N” se manifestaron a las afueras del juzgado de Pacho Viejo para exigir la libertad de ambos detenidos.Dichas personas están procesadas por su presunta participación en el homicidio de María Guadalupe Martínez Aguilar, quien fuera rectora de la Universidad Valladolid y fue hallada muerta en su casa la mañana del 29 de junio de 2020.Con diversas cartulinas y mantas, lanzaron consignas al gobierno del Estado, al que acusaron de ser “cómplice de una injusticia”, pues ambos hermanos están procesados desde noviembre de ese año y noviembre de 2021 y ambos están recluidos en el penal.