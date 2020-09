Fiscalía de Veracruz debe indagar desaparición forzada cometida durante duartismo

La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, deberá corregir omisiones en casos de víctimas de desaparición forzada por sentencia de un Juez federal que ampara a familiares de un joven desaparecido en el marco del programa “Veracruz Seguro”.Dicha estrategia de combate al crimen fue implementada al inicio de la administración de Javier Duarte (2010-2016), cuando no se les volvió a ver a personas detenidas por elementos de seguridad estatales y federales.El argumento para aplicar el plan “Veracruz Seguro” fue reducir índices delictivos en la ciudad portuaria y durante ese sexenio se replicaron acciones similares en otros municipios como Xalapa y Coatzacoalcos, en donde ocurrieron desapariciones similares.Son numerosas las evidencias de que se perpetraron desapariciones forzadas pero el Ministerio Público no investigó o implementó pesquisas da escritorio que revictimizaron a los ausentes y sus familiares.Esto ocurrió con las víctimas en la colonia Formando Hogar , en el puerto de Veracruz, caso de 2013 en el que se registró la desaparición de Ricardo Adrián García Cruz y otros jóvenes y además se comprobó que la Fiscalía incumplió su trabajo.Un Juez Federal determinó que la Fiscalía no coordinó diligencias ni realizó una investigación exhaustiva para dar con el paradero de García Cruz, según la sentencia de un amparo interpuesto por “Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos”, en representación de Velia Aurora García Cruz, madre del desaparecido.El fallo a favor de la familia o de las víctimas indirectas fue publicado el pasado 3 de agosto por el Juzgado Quinto de Distrito y concedió un plazo de 15 días a la Fiscalía de Verónica Hernández Giadáns para presentar el plan de investigación, de acuerdo con lo establecido en la Ley General en Materia y en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada.El Juez determinó que el Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas no efectuó una “investigación diligente, exhaustiva, imparcial y seria” para localizar a Ricardo Adrián García Cruz.Por esta razón, el organismo ahora deberá presentar a la familia y sus representantes un plan de investigación tendente a conocer el paradero o suerte del joven de acuerdo con el Protocolo Homologado de Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas."Entre los lineamientos establecidos en dicho protocolo, se encuentra la elaboración de un Plan de Investigación. Nos dice que este debe entenderse como una herramienta de planeación, coordinación, dirección y control de la investigación (…)".“También señala que este plan debe ser elaborado por el Ministerio Público en coordinación con los agentes de la Policía, Peritos y Analistas criminales o de contexto”.“Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos” informó que Ricardo Adrián García Cruz es uno de los jóvenes que entre el 6 y 11 de diciembre de 2013 fueron detenidos en un operativo conjunto de la Agencia Veracruzana de Investigación y la Secretaría de Marina, en la colonia Formando Hogar del puerto de Veracruz.Desde entonces se desconoce su paradero pero no es la única víctima. En dicho periodo se perpetró una detención colectiva y programada, así como posterior desaparición de Pablo Darío Miguel Hernández, Yonathan Izac Mendoza Berrospe, José Armando Cortés Arrioja, Víctor Álvarez Damián, Marco Antonio Ramírez Hernández, David Salas Ariel, José Ignacio Cruz González y Vicente Helos.Los escuadrones policiales y de las fuerzas armadas afectaron al menos a 6 familias, quienes hasta el momento buscan a sus hijos y quienes obtuvieron las versiones de testigos que aseguran haber visto vivos a los jóvenes en instalaciones policiales pero por dar esta información “han sido amenazados”.Los familiares han evidenciado que las detenciones fueron colectivas y programadas, pues los uniformados llevaban fotografías y descripciones detalladas de los jóvenes antes de privarlos de la libertad, sin que sus desapariciones hayan sido investigadas por la procuraduría estatal o federal.“Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos” expuso que el día de su desaparición, Ricardo se encontraba en su centro de trabajo, acompañado por su compañero David Salas Ariel, cuando de manera violenta ingresaron presuntos elementos de la Policías Estatal y Naval, quienes llegaron en tres camionetas y con uso de violencia se los llevaron.Velia Aurora García Cruz, madre de Ricardo, acudió ante diferentes autoridades, tales como la extinta Agencia Veracruzana de Investigación, ahora Policía Ministerial, la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo, el “Penalito” de Playa Linda y las oficinas de “Robo a Comercio”, así como a diferentes autoridades navales y federales, recibiendo respuestas negativas sobre su paraderoVelia Aurora García Cruz acudió ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias de Personas Desaparecidas Zona Centro-Veracruz para presentar las denuncias correspondientes, en donde padeció la falta de una investigación diligente, objetiva e imparcial.Posteriormente, en septiembre de 2019, la mujer solicitó al Agente del Ministerio Público la expedición de copias de la averiguación previa, así como la elaboración, explicación y expedición de una copia simple del plan de investigación de acuerdo con el Protocolo Homologado de Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas.De forma irregular, el 2 de diciembre de ese año le negaron la petición, por lo que Idheas promovió un juicio de amparo que se resolvió a favor de la víctima indirecta el pasado 3 de agosto de 2020.En el expediente el juez federal amparó a Velia Aurora ante la negativa de expedir copia certificada de la investigación ministerial, de ahí que ahora el organismo deberá cumplir con la emisión de dicho documento.