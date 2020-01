Fiscalía de Veracruz descarta problemas por recorte a presupuesto

En este año, la reducción presupuestal de 88 millones 325 mil 35 pesos para la Fiscalía General del Estado (FGE) no impedirá tener buenos resultados en la procuración de justicia, reconoció Verónica Hernández Giadáns, encargada del despacho de este órgano autónomo.



Cabe mencionar que para el Ejercicio Fiscal 2020, el Congreso del Estado autorizó a la Fiscalía mil 466 millones 108 mil 652 pesos, en comparación a los mil 554 millones 433 mil 687 pesos que se ejercieron en el 2019.



Al respecto, Hernández Giadáns afirmó que existen recursos federales que en su momento se podrán solicitar para concretar algunos proyectos ejecutivos.



Además, afirmó que habrá ahorros en ciertos rubros donde había muchos excesos, lo que permitirá aplicarlos en otros que presentan carencias y dijo estar segura que se lograran muchas cosas y que se reflejará muy pronto en una transformación.



“Estamos seguros que con ese presupuesto que fue aprobado para la Fiscalía podamos trabajar como lo hemos planeado, dignificando los espacios, homologando los salarios de los trabajadores, que para mí es algo básico para que la gente se sienta motivada y que todos quienes tengan una categoría ganen lo mismo y no haya desigualdad, que podamos percibir todos que hay un reconocimiento al trabajo de cada uno”.



La encargada de la Fiscalía expuso que para 2020 una de las prioridades es la construcción de los Servicios Médicos Forenses (SEMEFOS), ya que ante las condiciones en las que se encuentran no cumplen con los estándares internacionales.



Además, se tiene el proyecto para la construcción del primer Centro de Procuración de Justicia en Coatzacoalcos.



Aseguró que la Fiscalía General del Estado inicia el año 2020 más fortalecida y consolidada.



“Tengo un equipo (de trabajo) fuerte y unido, eso sin duda ayuda mucho al trabajo de la procuración de justicia. Hemos ido poco a poco cambiando la imagen, el trabajo, el trato y la atención, no se logra de un día para otro, pero hemos ido inculcando en sentido de la honestidad, responsabilidad, de ética y de lealtad, en cada uno de los que trabajamos aquí”.



Agregó que el compromiso es tener personal honesto, comprometido y leal a la institución, pues sostuvo que la sociedad veracruzana espera mucho y en los 4 cuatro meses de su gestión poco a poco empieza a creer en la institución.