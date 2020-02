Fiscalía de Veracruz desdeña investigar asesinatos de mujeres como feminicidios, acusan

Activistas e integrantes del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Veracruz, se pronunciaron en contra del trabajo de la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Guiadáns, ante feminicidios en la entidad.



De acuerdo a la oficial de Incidencia de la Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento A.C, Katya Gabriela Esteva Cruz, la funcionaria muestra indolencia para atender la problemática, pues no atiende los asesinatos de mujeres primero como “feminicidios”, como establece la ley.



"De acuerdo a las recientes declaraciones de Verónica Hernández Guiadáns, contrario a lo que establece el Código Penal, en Veracruz los asesinatos de mujeres son investigados como homicidios, descartando desde inicio el tipo penal de feminicidio como una posible causa, lo cual en términos jurídicos contraviene situaciones de orden internacional, acuerdos ratificados y recomendaciones".



Por esto, urgió para que se atiendan las recomendaciones que se tienen por las Alertas de Género, ya que no han tenido avances claros, ni asignación presupuestal que coadyuve a generar acciones.



"Hay acciones que nos dicen cómo debemos de actuar, el problema es que no se hace, esto que les estamos diciendo no es nada nuevo, son cosas que ya están en la ley pero qué sucede, que no se hacen".



