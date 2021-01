Fiscalía de Veracruz no esclarece asesinato de Diputado, recrimina CNC

La Confederación Nacional Campesina (CNC) exigió a la Fiscalía General del Estado esclarecer el asesinato del diputado local del PRI, Juan Carlos Molina Palacios, perpetrado el 9 de noviembre del 2019.A más de un año del crimen, el secretario general de Organizaciones de la CNC, Víctor Galicia, advirtió que no han tenido avances en las investigaciones.No obstante, cabe señalar, a inicios de septiembre pasado se reportó la detención de Itiel “N” , alias "El Compa Playa", a quien la Fiscalía le imputó el delito de homicidio doloso calificado en agravio del Legislador, siendo vinculado a proceso.“Hemos estado pendientes del avance que las autoridades han hecho, no estamos satisfechos con lo que nos han informado pero seguimos insistiendo en que eso se debe de aclarar y creo que, por salud pública, el propio Gobierno debería aclararlo", dijo.A pesar de la exigencia que existe por parte de la organización campesina, la única respuesta que han recibido es que se está investigado el hecho.Agregó que no se ha informado si existe alguna línea de investigación y desconocen si realmente exista algún avance con relación a los hechos registrados en su rancho en Medellín de Bravo."Que se está investigando, eso es lo que dicen. Lo único que tenemos es el compromiso de pedirle a la autoridad competente que se esclarezca".En entrevista, precisó que la violencia ha crecido en los últimos dos años, incluso, empresarios y campesinos son constantemente víctimas de secuestro y robo."Insisto, la violencia es tanta que no solamente nos está afectando en lo personal, como organización nos afecta porque no se han detenido los asaltos en el campo, no se detienen las desapariciones de campesinos en el campo y a eso le agregamos los que se están yendo por la pandemia", finalizó.