Fiscalía de Veracruz no investigó con exhaustividad desapariciones de personas: CEDH

Por medio de cinco recomendaciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó una falta de exhaustividad de la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar desapariciones de personas.



La defensoría recalca dicha falta de diligencia en las recomendaciones con número 182, 181, 179, 178 y 175, todas del ejercicio de 2020 pero por hechos ocurridos en 2013, 2014, 2015 (dos casos) y 2012, respectivamente.



En su análisis, la CEDH sostiene que violentó el derecho de las víctimas o de las personas ofendidas, al incurrir en la omisión de investigar con la debida diligencia la desaparición de personas.



En lo específico a la recomendación 182/2020, una afectada presentó queja por la falta de avance de la Fiscalía General en la búsqueda y localización de su pareja.



Dentro de esta misma querella, presentada el 10 de marzo de 2020, la quejosa compareció ante el Organismo defensor contra servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado, debido a que desde el 12 de agosto de 2013 denunció la desaparición de su concubino en la Agencia Sexta del Ministerio Público Investigador en Delitos Diversos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Xalapa, en donde se radicó la Carpeta de Investigación.



Sin embargo, desde esa fecha la Fiscalía no ha aportado pistas al posible paradero de su concubino, situación que la Comisión determinó que la citada procuraduría no ha investigado con debida diligencia la desaparición de la víctima.



En cuanto a la 181/2020, la CEDH advierte de una falta de investigación en la desaparición de un joven visto por última vez en una cancha deportiva de La Boticaria, en el municipio de Boca del Río, el 18 de julio de 2014.



La madre de la persona desaparecida indicó que les atendió una persona en la Fiscalía, que los hizo comparecer entre 4 a 5 horas y le pidió 45 copias a color de la imagen de su hijo. Acto seguido le dio entre 40 a 45 oficios para presentarlos a distintas autoridades.



Derechos Humanos dictaminó que la Fiscalía no observó el estándar de la debida diligencia en la integración de la investigación ministerial del 21 de julio de 2014, además que entre el 29 de septiembre del 2014 y hasta el 14 de octubre del 2016, no emprendieron ni ordenaron realizar ni un sólo acto de investigación.



En cuanto a la Recomendación 179/2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó un extenso periodo de inactividad o, en su caso, de lentitud injustificada en la investigación por la desaparición de un joven en Xalapa.



Lo mismo estipula la Recomendación 178/2020, en la cual se detectó la omisión del deber de investigar con la debida diligencia la desaparición de una persona por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.



Igual versa la recomendación 175/2020, en la que la Fiscalía General del Estado no investigó con la debida diligencia la desaparición de dos víctimas en Cardel, desde el 13 de abril de 2012.