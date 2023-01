Fiscalía de Veracruz no procede contra funcionarios agresores de mujeres, critican

Al destacar la detención de Abimael “N”, regidor segundo del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, como presunto responsable de los delitos de violencia psicológica y violencia política contra las mujeres en razón de género, la diputada local de MC, Ruth Callejas Roldán, cuestionó qué pasa con el resto de los funcionarios y exfuncionarios en donde se ha comprobado este delito pero sin generar consecuencias para los agresores.“Hay que decir que hay muchos más casos; hay un exalcalde inscrito 11 veces en el padrón nacional de violentadores y sigue ejerciendo violencia en contra de una exregidora”, refirió la legisladora, quien es vocal de la comisión de procuración de justicia de la LXVI Legislatura.Y es que hasta 2022 Veracruz se mantuvo como segundo Estado a nivel nacional con más sanciones por violencia política de género en el país, con 35 casos de agresores que fueron inscritos en el registro estatal en la materia.El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) destaca el caso de un funcionario inscrito 11 veces en el registro estatal de agresores siendo el exalcalde de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes, el violentador con más sanciones de Veracruz y del país.Además, hay otros casos como el de Javier Castillo Viveros, exalcalde de Alto Lucero; Hermas Cortés García, exalcalde de Lerdo de Tejada y el exalcalde Coetzala, Joaquín Fortino Cocotle Damián, quienes tienen dos registros, respectivamente.No obstante, Callejas Roldán señaló que no sólo en Ayuntamientos hay denuncias pues hay reportes en dependencias estatales que siguen pasando desapercibidas para la Fiscalía General del Estado, mismas que a su parecer también se deberían de investigar y sancionar.“También alcaldes, síndicos y regidores de otros municipios están señalados y no ha pasado nada. Tenemos funcionarios públicos con acoso comprobado a trabajadoras en dependencias”, declaró la diputada local de MC.Lamentó que en el caso de Sayula de Alemán fue la propia alcaldesa, Lorena Sánchez Vargas, quien tuvo que hacer pública la situación que atraviesa, lo que a su parecer demostraría que un caso debe de ser mediático y político para que "le hagan caso".Respecto a la detención de Abimael “N” dijo que se trata de un hecho histórico, puesto que sería el primer proceso penal abierto por violencia política en razón de género en Veracruz, de ahí que las autoridades deben de actuar de forma responsable.“Hay muchos más casos y yo creo que hay que ir más allá de esa detención, hay que ir con lo que está pasando con las mujeres de Veracruz. Esto se desprende de una denuncia que la alcaldesa tuvo que hacer pública ante un medio de comunicación sin poder regresar a su municipio y que después todo lo que ha pasado creo que se ha politizado entre grupos del municipio.“Autoridades y la comisión de Gobernación (del Congreso) deben de actuar de manera responsable; no sólo es buscar culpables de una violencia, también de las consecuencias que hay al interior del municipio y de su gobernabilidad”, opinó Callejas Roldán.