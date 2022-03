Fiscalía de Veracruz ocultaría cifras reales de delitos, advierte ONG

La organización no gubernamental (ONG) Causa en Común advirtió de un probable “ocultamiento” de información tanto de la Fiscalía General del Estado de Veracruz como de las demás 31 procuradurías estatales.Al publicar el informe “Un país sin denuncia y probable manipulación y ocultamiento de información sobre inseguridad”, Causa en Común alerta de un subregistro de delitos “que son notorios en anomalías presentadas en los informes oficiales”.Puso de ejemplo el delito de secuestro en Veracruz, a razón que de 2019 a 2020 la Fiscalía exhibió una disminución de 58 por ciento y de 50 por ciento de 2020 a 2021.Otro ejemplo es el de narcomenudeo, en el cual la ONG advierte que ningún municipio de Veracruz, Durango, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Morelos, Tamaulipas y Zacatecas se encuentra dentro de los 10 primeros con mayor incidencia de dicho delito.Causa en Comun señala que algunas entidades no registran los delitos de feminicidio, secuestro, extorsión, robo a transeúnte con violencia, violencia familiar y narcomenudeo, sin que las autoridades federales responsables de las cifras hagan aclaración alguna al respecto.“Ciertamente, no es posible descartar que, en algunos casos de reducción drástica en algún registro delictivo, la disminución sea real y no necesariamente producto de una manipulación”, dijo.Causa en Común propone aparte de fomentar la denuncia de delitos, que haya una capacitación a los servidores públicos encargados de recolectar la estadística de incidencia delictiva a fin de proporcionar un esquema homologado de información.