Fiscalía de Veracruz “opera bajo las órdenes de un Gobierno corrupto”

La fiscal general de Veracruz Verónica Hernández Giadáns y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez deben comparecer ante los diputados locales por los malos resultados del Gobierno estatal en materia de seguridad y los que existen respecto a la procuración de justicia en Veracruz.Lo anterior lo señaló el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en la entidad, Sergio Gil Rullán, quien criticó que Hernández Giadáns está al frente de organismo autónomo, pero “opera bajo las órdenes de un Gobierno corrupto”.“En vez de ponerse al lado de mujeres, periodistas, de las personas ultrajadas, se pone del lado de un gobierno que es ineficiente, incapaz y corrupto”, opinó.Entrevistado sobre el trabajo de la fiscal, consideró que es obvio que no existe una división de poderes y que en cambio en Veracruz se enfrenta una crisis de gobernanza porque el gobernador actúa como “titiritero” de las instituciones y debe responder por ello.“Ante la crisis de falta de gobernanza en Veracruz, debe venir a comparecer la fiscal y el Gobernador porque cada que se le pregunta algo no lo responde; el gobernador viola la autonomía. Si él actúa como titiritero que asuma las responsabilidades de actuar como tal”, señaló.Dijo que, de concretarse, la comparecencia de la fiscal ante los legisladores debe ser abierta y permitir los cuestionamientos de la ciudadanía, pues criticó que en la comparecencia pasada la fiscal fue “blindada” y protegida por los diputados de MORENA.“Que venga en un ambiente abierto, recuerdo la última comparecencia en el pleno y no nos querían dejar pasar, a pesar de que son públicas las comparecencias. Ojalá que haya preguntas abiertas, de la ciudadanía y no solo de los legisladores, que no sea un circo y maroma para traerla, blindarla y protegerla ante las respuestas que le tiene que dar a los ciudadanos”.Gil Rullán agregó que, si las autoridades hubieran hecho un buen trabajo en el caso de la desaparición de Viridiana Moreno Vásquez, y no atendieran las declaraciones del gobernador en el sentido de que la mujer estaba en resguardo, es posible que tuvieran el tiempo para lograr su localización.“Es muy triste porque en el caso de Viridiana si el Gobernador no hubiera hecho esas declaraciones tan lamentables, porque no le correspondía y violó los protocolos, tal vez hubieran tenido tiempo para su búsqueda y rescate, no que dice que ya la tenían y eso para todo”, opinó.Añadió que todos los fiscales que ha tenido la entidad veracruzana han terminado en la cárcel o perseguidos, en referencia a Luis Ángel Bravo Contreras y Jorge Winckler Ortiz, y que la fiscal está en el mismo camino.“Todos los fiscales que hemos tenido han terminado en la cárcel o perseguidos. Bravo, Winckler y al paso que va esta fiscal no es diferente porque no actúa bajo autonomía, actúa bajo órdenes que no debería (…) A partir de que no hay una división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que todos está entregados, incluso organismos autónomos como la Fiscalía, hay una clara falta del ejercicio político”.El político ejemplificó esto con los recientes asesinatos de funcionarios públicos municipales, como en el caso del presidente del DIF de Acayucan o el síndico de Tecolutla.“No nada más ha sido una época triste para quienes participan en los Cabildos, ya sean presidentes del DIF, síndicos, sino para el ciudadano en general. Somos el primer lugar a nivel nacional de periodistas asesinados, el segundo de feminicidios y secuestros y entre los primeros de violencia familiar. Esto refleja una inacción y falta de estrategia por parte del estado”.Acusó que el Gobernador en lugar de darle autonomía a los órganos que tendrían que salir a defender y dar certeza jurídica a la población, los coopta.