Fiscalía de Veracruz paga su deuda millonaria con el Instituto de Pensiones

El Gobierno del Estado cubrió un adeudo millonario que tenía la Fiscalía General del Estado (FGE) con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), mediante el cual se verán beneficiados más de mil 800 trabajadores, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al asegurar que el organismo “ya no es la caja chica del Gobierno”.



En un mensaje que dirigió a los veracruzanos y en compañía del titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis Lima, la fiscal Verónica Hernández y la directora del IPE, Daniela Griego, el Jefe del Ejecutivo destacó que gracias a la correcta aplicación de los recursos públicos se lograron saldar los pasivos.



Se trata de 42.8 millones de pesos destinados para pagar la deuda de la Fiscalía.



"Existió la voluntad política de cubrir un adeudo más con el Instituto de Pensiones del Estado, lo que va a beneficiar a más de mil 799 trabajadores, es un acuerdo que cubre un monto de 42.8 millones de pesos".



“Gracias al ahorro a través de las políticas de austeridad y de cero corrupciones, hemos logrado tener la capacidad para pagar los adeudos a estas instancias, así que el adeudo que teníamos con la Fiscalía en este convenio también quedará saldado con el mismo monto, con el cual la Fiscalía cubre el adeudo hacia las pensiones”, explicó el Secretario de Finanzas.



El Gobernador señaló que con estos procesos se podrán sanear las finanzas del IPE, ante los adeudos de varios entes que se vieron afectados en pasadas administraciones, situación que les generó pasivos con el organismo.



Y es que García Jiménez afirmó que el IPE “ya no es la caja chica del Gobierno”, por lo que el organismo ha logrado recuperar más de 668 millones de pesos a través de más de 36 convenios con diversos municipios y organismos deudores.



“El Instituto de Pensiones del Estado ya no es la caja chica del Gobierno, ahora es la caja de ahorros de los trabajadores para su pensión”, destacó.