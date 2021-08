Fiscalía de Veracruz, pequeña y lenta ante magnitud de fosas clandestinas

La falta de personal en los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha generado que la identificación de los cuerpos hallados en las fosas clandestinas de Veracruz se realice con lentitud.



Al llevar a cabo una jornada de protesta en la Plaza Lerdo de Xalapa, con pancartas con fotos de los desaparecidos en Veracruz y el país, la activista Victoria Delgadillo Romero, integrante del colectivo Familiares Enlaces Xalapa, explicó que personal ministerial debe alternarse entre ir a los predios y regresar a identificar los restos humanos encontrados.



“No se da abasto, hay muy poco personal en Servicios Periciales y trabaja una semana en La Guapota, (municipio de Úrsulo Galván), una semana en identificación, de ahí volvemos a regresar hasta el mes y así, por eso vamos muy lentos porque no hay mucho personal para identificación humana”, dijo en entrevista en marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.



Comentó que son 76 fosas las halladas hasta ahora en territorio veracruzano y sólo 18 se han intervenido.



“Vamos muy lentos, se va muy lento, los de La Guapota sí han sido identificados algunos pero sí vamos muy lentos (…) falta muchísimo, sí se han identificado pero no sé decir cuántos”, dijo.



Pese a la falta de personal, aseguró que sí hay coordinación con la Fiscalía y no los han hecho a un lado como Colectivo.



“La Fiscalía no nos hace a un lado, nosotros tenemos derecho por Ley de participar en las búsquedas de familiares de desaparecidos”.



Acotó que además de La Guapota e Ixtaczoquitlán, se llevan a cabo búsquedas en Xalapa, Córdoba, Poza Rica, Orizaba y Coatzacoalcos.



“En todo el Estado compañeras están buscando (…) son muchísimos en todo el Estado que estamos buscando”.



Finalmente, aseguró que las inclemencias del tiempo y el paso del Huracán Grace no afectaron los predios de búsqueda activos, porque expuso que los huecos que se hacen, no se quedan expuestos.



“Cuando se trabajan no se quedan expuestos, es porque se va a sacar el resto pero no se deja al descubierto para que pase esto”.