Fiscalía de Veracruz relega a indígenas; no tiene traductores

La presidenta del Consejo Consultivo Indígena del Estado de Veracruz, Rosy Martínez, reconoció que en justicia no se ha logrado la inclusión de los pueblos originarios, dado que no existe una cobertura total de traductores en las Fiscalías del Estado, impidiendo que hablantes de otras lenguas puedan interponer denuncias.Cuestionada sobre el cierre de la Fiscalía Regional de Papantla, cuya sede contaba con personal bilingüe, comentó que es un derecho de los pueblos indígenas el contar con traductores.“Es importante que en el tema de seguridad, llamémosle de manera general, los pueblos originarios sean incluidos de acuerdo con el artículo 2 constitucional y sobre todo con el tema de los traductores, a nuestros hermanos a veces se les dificulta y el que sean atendidos todos en los 212 municipios es su derecho en tema de seguridad”.Si bien resaltó que hay avances, aún se requiere una verdadera inclusión empezando porque los municipios conformen una dirección de pueblos indígenas, requisito que aún no se cumple.Resaltó que existen regiones de concentración de población originaria, sin embargo, en los 212 municipios hay presencia indígena, por ello deben contar con una oficina de atención.“Que los municipios terminen de incluir su dirección de pueblos indígenas de acuerdo con el artículo 2 constitucional porque no se puede hablar de inclusión, si no se incluye desde nuestro primer gobierno”, señaló.La representante del Consejo Consultivo Indígena del Estado de Veracruz resaltó que en las ciudades hay colonias indígenas.