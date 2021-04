Fiscalía de Veracruz “se queda corta” ante hallazgos en fosas clandestinas

Mientras colectivos de búsqueda de desaparecidos continúan hallando restos humanos en fosas clandestinas, la Fiscalía General del Estado sigue rebasada en los trabajos de identificación de la Dirección de Servicios Periciales.



La integrante del Colectivo Familiares en Búsqueda en Xalapa, Fabiola Pensado, dijo que esto ocurre con los recientes descubrimientos que hicieron en el Fraccionamiento La Herradura, en la capital.



Lamentó que el organismo bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns no haya realizado un informe o reportados avances en la identificación forense y que, ante la falta de recursos humanos y materiales, tampoco ha sido posible continuar las exploraciones en la zona.



“Se está quedando cortos en Periciales, de nuestra parte nos dicen que no hay recurso humano y que están rebasados”, declaró.



De acuerdo con Pensado, debido a esta situación siguen sin poder completar la exploración de la Estancia Garnica y otros sitios cercanos a La Herradura, en donde el pasado mes de enero detectaron restos de huesos y un cráneo.



Cabe recordar que en febrero pasado colectivos buscaron emprender la búsqueda de desaparecidos en la Reserva Natural “El Tejar”, el parque Natura y la Reserva Estatal del Predio Garnica, luego de los hallazgos positivos en La Herradura.



“De La Herradura no tenemos nada, está pendiente de análisis lo que se rescató y sigue pendiente la exploración completa del lugar. No podemos ir de nuevo porque nos dicen no hay recursos en Periciales de la Fiscalía”, mencionó la integrante del colectivo.



Explicó que el explorado una parte mínima de la zona, aunque ya cubrieron 80 hectáreas del parque Natura y tienen autorizado recorrer al menos 7 hectáreas y media de La Estancia Garnica, en donde hasta la fecha siguen sin detectar puntos con restos humanos.



“Por lo menos lo último que se encontró en La Herradura no ha habido un informe, estamos esperando a ver qué nos van a verificar, pero se están echando la bolita entre unos y otros (…), es un batallar primero para encontrar y luego para que se les de identificación”, refirió.