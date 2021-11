Fiscalía de Veracruz ya está tras los agresores de Janeth y Maricruz

Los casos de intento de feminicidio de Janeth Francisco López y Maricruz Díaz López son carpetas que ya están judicializadas y en las que hay un equipo de inteligencia trabajando, aseguró la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns.En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aseguró que también la unidad de análisis judicial ministerial tiene manos a la obra para "tarde o temprano dar con los presuntos responsables"."Son carpetas judicializadas, desafortunadamente hay algunos presuntos responsables que están prófugos de la justicia y sustraídos de la acción de la justicia. Nosotros estamos actuando con el equipo de inteligencia, con la unidad de análisis judicial ministerial. A todo llega su momento", afirmó.Por otro lado, señaló que las mujeres de Veracruz no están solas y que desde la Fiscalía se trabaja diariamente en beneficio de sus derechos.Durante la caminata por la integración familiar que tuvo lugar en el parque central “Miguel Hidalgo” de Coatzacoalcos, exhortó a las veracruzanas a denunciar cualquier tipo de violencia en su contra y a confiar en el organismo autónomo, que les ofrece la certeza de que serán atendidas con diligencia y dignidad.Hernández Giadáns señaló que se ha fortalecido la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia en contra de las Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas con fiscales, capacitaciones especializadas en apego a los protocolos de actuación y señaló que toda denuncia que ha sido interpuesta por una mujer se ha atendido debidamente.La Fiscal General reiteró que se ha disminuido la incidencia de casos de violencia contra la mujer, ha aumentado la judicialización de Carpetas de Investigación, así como la detención de presuntos responsables y ha disminuido el índice de feminicidios."Tenemos que unir esfuerzos todas las instituciones, la sociedad, para fortalecer los valores de familia, este tipo de eventos son importantes porque ayudan a que las familias se integren"."Desafortunadamente, el tema de feminicidios y de violencia contra la mujer mucho tiene que ver con lo que sucede a su alrededor, que las mujeres sepan que no están solas, en la Fiscalía estamos trabajando por ellas. No permitamos las mujeres ningún tipo de violencia y que se acerquen porque todo caso es escuchado, es atendido y estamos actuando con mucha rapidez".“La Fiscalía está actuando de manera pronta, responsable y con todos los elementos para actuar de manera inmediata en contra de los presuntos responsables, no vamos a permitir que haya impunidad en tema de feminicidios, de violencia contra la mujer, estamos actuando de manera responsable", finalizó.