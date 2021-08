Fiscalía de Verónica Hernández “nunca nos abre las puertas”: Madres de desaparecidos

La integrante del Colectivo “La Esperanza del Reencuentro”, María Antonieta Muñoz Roa, recriminó la “incompetencia” de la Fiscalía General del Estado (FGE) por no avanzar en las investigaciones para dar con el paradero de sus seres queridos, muchos desaparecidos desde hace 11 años.



“Hasta ahorita nuestra queja es contra la FGE porque no hay respuesta, nuestras investigaciones siguen estando como al principio y para nosotros es muy cansado, muy desgastante, muy frustrante, estamos muy indignadas ante la incompetencia de la Fiscalía”, expresó en entrevista.



Sostuvo que su molestia es porque “no nos pueden estar diciendo es que esto no nos tocó a nosotros, nosotros somos nuevos, porque cuando llegan a un puesto ellos ya saben a lo que se van a enfrentar, ¿por qué buscan el puesto, por una mejor posición, por un mejor sueldo? Entonces resuelvan”.



Al encabezar un evento de búsqueda en vida, en el Parque Juárez, con apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda, pidió a la FGE contratar gente capacitada y destinar el recurso suficiente a la búsqueda de desaparecidos y no a otras áreas que no son necesarias.



“No lo malgasten, las familias de desaparecidos es lo que demandamos, que se dote de mejores adquisiciones tanto en lo humano como en el material para que nosotros podamos tener resultados, que tengan la voluntad de trabajar, que no nos cierren las puertas, porque nunca nos las han abierto”, dijo.



Muñoz Roa aseguró que la fiscal Verónica Hernández Giádans nunca ha recibido a las integrantes de “La Esperanza del Reencuentro”, acotando que hubo una reunión a la que decidieron no asistir porque “era para dar unos avances que nosotros ya sabíamos y nada más era para tomarse la foto”.



Criticó que aun cuando los colectivos de desaparecidos tienen indicios de lugares donde pudiera haber fosas clandestinas, la FGE se ha negado a intervenirlos, pese a también tener conocimiento de ello previamente.



“A veces parece que la Fiscalía ya sabe, que ya tiene conocimiento de muchos lugares así, entonces hay que estar nosotros siempre atrás, atrás, porque si no, no nos hacen caso, se hacen omisos”, refrendó al añadir que se trata de zonas en Xalapa y sus alrededores, que por seguridad prefirió no especificar.



Detalló que muchos miembros de su grupo vienen buscando a sus seres queridos desde el 2010 y 2011, perteneciendo previamente a otros como el Colectivo por La Paz, del que se retiraron porque consideraban que no necesitaban representantes.



“Es una causa de mucho dolor, o sea, no necesitamos un representante, no necesitamos un nombre de colectivo, lo que nos representa a nosotros es nuestro dolor, eso es lo que nos representa pero no todos tenemos el mismo pensamiento y nos salimos de ahí”, recordó.



Asimismo, aseguró que nunca se darán por vencidos en la localización de sus seres amados, siendo ésta la única causa y razón que tienen para seguir adelante, uniendo sus fuerzas y sanando espiritualmente.



“Cuando nos vean de rodillas, sí estamos de rodillas pero porque estamos clamando al Dios Supremo que nos dé la fortaleza para seguir el camino pero rendidas ante las autoridades no”, indicó.