Fiscalía debe indagar si hubo abusos policiales en Isla: Presidente de Congreso

El presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, señaló que la Fiscalía General del Estado debe de determinar si elementos de seguridad incurrieron en algún delito en el municipio de Isla.



Cabe recordar que este martes se registró una confrontación entre ciudadanos con elementos federales y estatales, con saldo de 20 detenidos, un periodista agredido, civiles y policías heridos, así como una patrulla de la Fuerza Civil quemada.



Al respecto, el legislador morenista dijo que se tiene que garantizar que no exista impunidad en ningún caso, así se trate de abusos policiales.



“Nosotros no vamos a solapar a nadie que violente el Estado de Derecho y la libertad de expresión; los reporteros tienen garantizado escribir libremente”, planteó.



Añadió que ante este y otros presuntos casos de abuso de autoridad como el de Atzalan, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República deben proceder de haber elementos.



El legislador morenista consideró que sería “prematuro” pensar en solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado.



Añadió que la fecha la Fiscalía del Estado está dentro del tiempo legal para realizar las investigaciones correspondientes y garantizar que no haya impunida.