Fiscalía deberá contestar a CNDH si ministeriales torturaron a detenida

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez negó que policías de Veracruz violaran derechos de July “N”, presunta implicada en el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid en Emiliano Zapata, crimen ocurrido en junio de 2020.Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera recomendaciones tras exhibir que la detenida fue torturada y agredida sexualmente por agentes ministeriales , el Mandatario aclaró que corresponderá a la Fiscalía General del Estado (FGE) también dar su contestación.Al respecto, aclaró que July “N” fue detenida en la Ciudad de México y en la captura no participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz. as recomendaciones de la CNDH L , cabe destacar, van dirigidas al Gobernador y a la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, no a la SSP.Y es que se comprobó que elementos ministeriales fueron quienes torturaron a la mujer al ser detenida y trasladada a Veracruz.“Hay que separar, cuando yo hablo de los elementos son los que están bajo mi responsabilidad, porque son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (…). Entonces yo creo que ella ya tiene suficientes elementos para contestar también la recomendación”, dijo.Sin embargo, el Gobernador criticó que se pretenda involucrar a elementos de Veracruz en una detención que ocurrió en otro lugar.“¿Cómo señalas de violaciones de otro lugar a autoridades de un Estado, cuando quedó claro que la detención y el procedimiento fue en otro? Que se certifique allá sí hubo o no hubo, no tenemos ningún problema que se revise”, dijo el Mandatario estatal.Al respecto, definió que “extrañamente” la CNDH pone como verídico lo argumentado por los presuntos responsables del homicidio referido.En este sentido, el Mandatario acusó que la intención era golpear a la SSP con este nuevo caso de presuntas violaciones a derechos humanos “pero se les cayó el argumento”.A decir del Gobernador veracruzano, la Fiscalía General del Estado trabaja de manera coordinada con la Fiscalía de la Ciudad de México para que se actúe en los casos que requiere, como éste, por lo que confía en que quede completamente esclarecido.