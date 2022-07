Fiscalía desatiende presunto envenenamiento de gatos en Xalapa

Pese a que el pasado sábado, Mario Alberto Jiménez denunció ante la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA) el envenenamiento de sus dos gatos, presumiblemente por parte de un vecino, ni los cuerpos de los felinos han sido sometidos a la necropsia por la negativa del médico veterinario ni los peritos de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), han hecho las investigaciones en la vía pública donde aún se encuentra la carne que ingirieron.En entrevista telefónica, el propietario de "Michi" y "Chiquitín", indicó que fallecieron luego de comer pedazos de bistec que lanzaron en la azotea de su vivienda y sobre la calle Francisco Villa, de la colonia Francisco Villa de Xalapa."Levantaron mi denuncia (FEDAYCA) y posteriormente me dieron el nombre y el teléfono del médico que me iba a hacer la necrocirugia de mis animales, este doctor no trabaja ni los sábados, ni los domingos y tuve que esperar con los cuerpos hasta hoy lunes que se supone me los iban a recibir", explicó Jiménez.Sin embargo, apuntó que acudió a la clínica Mascotas Inc, ubicada sobre la avenida Ruiz Cortines, donde el veterinario Fernando Vázquez Fernández, después de recibir los cadáveres de los gatos, se los devolvió diciéndole que como estaban congelados no podía hacerles el procedimiento, y que tampoco contaba con un aparato para descongelarlos, ni un refrigerador para tenerlos en lo que ello sucedía."Es una muestra de que no es una persona a la que le debieron haber dado el contrato en la FGE para atender este tipo de casos, porque no tiene instalaciones adecuadas", cuestionó el afectado al indicar que aún tiene consigo los cuerpos esperando poder ser analizados para integrar los resultados a la carpeta de investigación."Me dice: yo trabajo para la Fiscalía, no para ti, llévate tus animales, yo voy a rendir un informe y no te los voy a recibir. Me tuve que traer a mis animales, aún los tengo yo desde el sábado porque este doctor muy déspota y burlonamente me dijo: si quieres tómame fotos y súbeme a las redes, no pasa nada", afirmó al lamentar que sea el único especialista al que pueden llevar los cadáveres de animales muertos por envenenamiento.Asimismo, acotó que tras presentar la denuncia en la FEDAYCA le señalaron que girarían un oficio a Servicio Periciales para que se hiciera la inspección ocular de la carne presuntamente envenenada y se tomaran las muestras, lo cual no ha ocurrido, representando un riesgo para las personas que transitan por ahí, particularmente niños, y también otros animales."Hasta esta hora no ha venido ningún perito a venido a recoger y hacer el peritaje (...) Le comenté a la persona que me recibió la denuncia que lo preocupante es la carne que está al exterior de la casa porque puede pasar cualquier persona, está al alcance de todo mundo y es un veneno muy fulminante porque hasta las moscas alrededor de la carne se murieron", aseveró el denunciante.Además, comentó que no es la primera vez que se atenta y mata a sus animales, ya que hace dos meses y medio ocurrió lo mismo con otros dos y previo a ello, otro más fue asesinado, presumiendo que se trata de un vecino al que ya tiene identificado en un video que presentará como prueba.