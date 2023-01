Fiscalía desdeñó acusación de tortura de July Raquel, asesina de Rectora

La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, confirmó el no ejercicio de la acción penal en contra de ministeriales denunciados por violentar a July Raquel “N” durante su detención en la Ciudad de México.Esto pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51VG/2022 señalando que dicha mujer fue víctima de tortura por parte de elementos ministeriales de Veracruz.Hay que recordar que en 2022 July Raquel “N” fue sentenciada a 60 años de prisión por su participación el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe “N”, crimen perpetrado en junio de 2020.La CNDH determinó que la detenida fue golpeada, sufrió amenazas y padeció agresiones sexuales en su traslado a Veracruz, luego de ser aprehendida en la capital del país el 7 de noviembre de 2020.El crimen, ha derivado en la detención de 3 personas, incluyendo a Alberto “N”, hermano de July, así como un sujeto de nombre Fernando Enrique “N”, por su probable responsabilidad en el crimen de la rectora.“Se inició una carpeta de investigación, se llevó a cabo toda la investigación y se determinó el no ejercicio de la acción penal. Es un caso que causó estado y pues se continuó como cualquier otro determinando que no hubo ese trato inhumano y cruel al que se hace referencia”, confirmó la fiscal general.Hernández Giadáns subrayó que no permitirá que servidores públicos de la Fiscalía cometan delitos, puesto que ha dado muestra de proceder conforme a la Ley al no tener ningún tipo de complicidad.“Hay ejemplos; creo que para poder procurar justicia primero hay que entender que al interior quien comete un acto que se considere delito pues tendrá que enfrentar la justicia”, agregó.