Fiscalía dilata investigaciones de desaparecido en Xalapa, acusan familiares

A ocho años de la desaparición de José Manuel Flores Ríos, en calles cercanas al parque de Los Berros, en Xalapa; su esposa e hijos acusaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de ser omisa y dilatar las investigaciones que permitan dar con su paradero.En conferencia de prensa, recordaron que el 28 de febrero de 2013, él conducía su camioneta cuando supuestamente fue detenido por una autoridad, desconociendo a qué cuerpo de seguridad pertenecía y desde entonces no saben nada de él, ni la instancia ministerial ha realizado indagatorias para esclarecer el hecho y darle la calidad de familiares del desaparecido y víctimas.“De ahí para acá no se ha llevado ningún tipo de avance en el caso. Una de las omisiones que nosotros estamos reportando es que apenas hace seis meses nos reconocieron como sus familiares y nos tardamos de un proceso de ocho meses en que la autoridad nos diera la calidad de víctimas. Han sido omisiones más omisiones”, expresó su hijo, José Manuel Flores Urbano.Señaló que tras conocer al Colectivo por la Paz Xalapa, es que conocieron sus derechos y empezaron a tomar acciones, de la mano de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAVIC) y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quien los ha apoyado en este doloroso transitar para dar con la ubicación de su padre.Los familiares del empresario constructor de 48 años (al momento de su desaparición) y apodado como “Oaxaco” (sin tener relación con ningún grupo delincuencial), acusaron de la dilación a Deysi del Carmen García Solano, fiscal primera de lo Ministerial de la FGE.“Veníamos y era de ‘espérense, estamos haciendo cosas’. Y ni lo más básico nos daban: la personalidad”, añadió en sus palabras, a lo que su hermana, Abril Flores Urbano, agregó que la funcionaria les comentaba que aguardaran, 'que ya estoy pasando un escrito' y siempre regresábamos con las manos vacías; no nos dejaban pasar, nunca nos permitieron ver el expediente, ni tan siquiera tocarlo”.Jovita Urbano Ortiz, esposa de José Manual, acusó que en estos ocho años ni siquiera se emitió un boletín de búsqueda porque no tenía la calidad de desaparecido, sino hasta hace poco que les dieron ese documento para difundirlo y así tratar de ubicarlo.“Son ocho años de no saber nada, nada, de él. Las veces que veníamos aquí era regresarnos llorando porque no nos atendían. Un pretexto para ellos era bueno, un oficio, una copia, era un buen pretexto para nosotros irnos igual”, lamentó.Acusaron que desde el 2020 que metieron sus actas de nacimiento y matrimonio la servidora pública les indicó que debían pedirle al Estado de Puebla, donde están registrados, que confirmara si eran verídicas.“Había muchos documentos en la carpeta de investigación que apuntaban a ciertas rutas de investigación (…) nuestra desesperación para ver si había algunas sábanas (de comunicaciones), algunos datos en concreto que nos ayudaran a localizarlo; llegar y no encontrarlos. Había diligencias muy claves que nosotros le decíamos y lo metimos por oficio, datos, videos de casetas”, refirió el hijo.Mencionó que lograron tener comunicación con la fiscal especializada en Desaparecidos, Silveria Morales, quien les señaló que podían solicitar que se le entregara la carpeta de investigación por competencia pero hasta el momento García Solano no lo ha hecho.“Nosotros llevamos un año solicitando que se turne la carpeta por competencia a la Fiscalía que le corresponde pero no ha pasado, es un año más y nosotros no queremos culpar a nadie, simplemente lo queremos encontrar y dejar ese espacio vacío que nos dejaron a nosotros y llevarnos la paz de encontrarlo”, comentaron José Manuel y Abril Flores Urbano.