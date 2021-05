Fiscalía entorpece proceso contra detenidos por masacre en Las Choapas

Ante la negativa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de atender directamente a los familiares de las 11 personas detenidas por el homicidio de 12 personas en Las Choapas, ahora se manifestaron en el acceso al estacionamiento del Palacio de Gobierno.



"Queremos hablar directamente con el Gobernador, porque él es el representante social del Estado; queremos que nos escuche, queremos soluciones. Sólo nos recibió Política Regional pero no nos dieron ninguna respuesta, esperaremos a que nos atienda el Gobernador", dijo Salvador García, representante legal de los detenidos.



Señaló que los detenidos se encuentran en las cárceles de Pacho Viejo, Papantla, Tuxpan, Pánuco y otros, situación que también ha complicado su caso.



"La carpeta de investigación ya la tenemos, estamos dentro de la causa penal por el delito de ultrajes a la autoridad pero la Fiscalía no nos ha notificado la acusación y ya se vencieron los plazos que establece la ley".



Expuso que con esta falta de notificación, la Fiscalía está entorpeciendo el proceso de investigación, pues debió notificarse en marzo.



"Esto es una situación que entorpece el procedimiento de los detenidos. No tenemos avances en la causa penal y estamos a expensas de que se nos notifique".



Recordó que los inculpados fueron sacados de su domicilio el 24 de enero de este año, durante un operativo orquestado por la Guardia Nacional, SSP y Policía Ministerial que, a decir de sus familiares, fueron violentados sus derechos humanos, pues no se les mostró una orden de aprehensión.



Lo anterior, tras ser acusados supuestamente por ultrajes a la autoridad pero también relacionarlos con el asesinato de 12 personas en Las Choapas, al ser señalados como parte de un presunto grupo de autodefensas.