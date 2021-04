Fiscalía esconde a ministerial con “daño psicológico” por arrestar a Rogelio Franco

Jesús Velázquez Flores, abogado de Rogelio Franco Castán, confirmó que el exsecretario de Gobierno de Veracruz no enfrenta un proceso penal por violencia intrafamiliar, como lo señalaron las autoridades del Estado, sino que fue vinculado por ultrajes a la autoridad.Durante conferencia de prensa, Velázquez Flores adelantó que el próximo 28 de abril se celebrará una audiencia de amparo en la cual se revisará la legalidad de su detención por parte de elementos de la Policía Ministerial y de la Fuerza Civil.Señaló que como equipo jurídico acudieron ante la Justicia federal “ante la poca confianza que generan las autoridades estatales” y al ver que este delito se lo imputaron “de manera política”.Expuso que en la audiencia de control, la defensa pidió que comparecieran los policías ministeriales que estuvieron a cargo de la detención, así como también el médico legista y la psicóloga que evaluó a los elementos, lo cual no ocurrió por encontrarse en otra parte del Estado.“La Fiscalía, mañosamente el día de la audiencia de Rogelio Franco, envió de comisión a otra parte del Estado a los cinco elementos ministeriales, a la psicóloga y al médico legista, por lo tanto la defensa no tuvo la oportunidad de interrogarlos y la Juez determinó con base en el informe policial homologado, que es un documento escrito por los propios policías, que eran necesario dejar a Rogelio Franco en una prisión preventiva de ocho meses”, expresó.Entre los ministeriales, según se explicara previamente , hay uno que alegó sufrir daño psicológico por la detención de Franco, aunque lo sometieron con armas largas.Velázquez Flores insistió que con esto, las autoridades estatales están yendo hacia el lado de mantenerlo tras las rejas, al menos por los 8 meses.Cuestionó que aun cuando el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, señaló que la reforma al Código Penal se hizo para proteger a los uniformados cuando sean amenazadas con armas por el crimen organizado, en el caso del exsecretario de Gobierno en ningún momento se afirmó que sacó un arma para agredir a los elementos que lo detuvieron y por tanto, es un delito menor.“En ningún momento dijeron que Rogelio sacó un arma para amenazarlos, no utilizó fuerza bruta, ustedes lo conocen y no es un hombre de un corpulencia exagerada, tampoco es experto en artes marciales para poder amedrentar así a cinco policías ministeriales y a tres de la Fuerza Civil”, puntualizó.Por ello, reiteró que el delito de “ultrajes a la autoridad” se lo aplicaron a él de manera política y así están actuando las autoridades estatales.Adicionalmente, expresó que se encuentra bien de salud y sin ningún problema al interior del penal.El abogado criticó que el Gobernador debería estar velando por una persona que es inocente y no por mostrar preocupación por algo que ellos mismos generaron.