Fiscalía intenta correr a colectivo de un predio en Ixtaczoquitlán, acusan sus integrantes

Integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba señalaron que durante los trabajos que se están realizando en el procesamiento de un predio de Campo Grande, municipio de Ixtaczoquitlán, están siendo obstaculizados por la Fiscalía y hostigados por policías ministeriales.



Araceli Salcedo Jiménez, representante de esa agrupación, indicó que el jueves tuvieron una reunión en la Fiscalía y ahí les quedó claro que les están poniendo algunas trabas.



Comentó que ya en el predio de Campo Grande los ministeriales les tomaron fotografías y les dijeron que no tenían por qué estar ahí, incluso uno de ellos decía que llamaran a los estatales para que las sacaran.



Ana Lilia Jiménez indicó a su vez que no les permitieron fotodocumentar el área, por lo que no saben si exploraron los cuatro cuadrantes que la semana pasada dieron positivo.



Indicó que aunque a ellas las limitaron, pudieron ver que el equipo multidisciplinario de la Dirección General de Servicios Periciales, a cargo del maestro Ernesto Ronzón, no aplicó los protocolos que marca la Ley, ya que el personal no llevaba gorros, guantes, trajes Tyvek y zapatones, además de que estuvieron entrando y saliendo, con lo que contaminaron la escena.



Sobre el avance en los trabajos que ahí se realizaron, comentaron que el jueves se encontraron los primeros vestigios de restos humanos sin que al momento sepan aún a cuántos cuerpos corresponden.



Agregaron que en el lugar se hizo un resguardo adecuado con toldos, palos y malla para evitar que los animales carroñeros se comieran los restos como ya pasó en Los Arenales en Río Blanco.