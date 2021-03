Fiscalía me imputa ultrajes a la autoridad para dejarme en prisión, acusa Rogelio “N”

El exsecretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio “N”, quien fue detenido por violencia intrafamiliar, acusó que la Fiscalía General del Estado pretende dejarlo en prisión al imputarle el delito de ultrajes a la autoridad “que no cometió”.“Se trata de una persecución política ordenada por (el gobernador) Cuitláhuac García, a quien no le importó violar un amparo ni le importará violentar la Constitución y los Derechos Humanos”, publicó por redes sociales De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, el pasado fin de semana el también exdirigente estatal del PRD supuestamente agredió física y verbalmente a un elemento de la Policía Ministerial cuando se ejecutaba una orden de aprehensión en su contra, por lo que fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Tuxpan.Rogelio "N" había sido denunciado desde el 2017, cuando se desempeñaba como Secretario de Gobierno, por su esposa, quien lo acusó en medios públicos y por la vía legal de violentarla y agredirla en distintas ocasiones.Tras su captura y previendo que permanecerá en prisión, el exfuncionario yunista hizo responsable al Gobernador por lo que pueda ocurrirle.“Lo hago responsable de mi seguridad en la prisión, tuve a mi cargo tareas de seguridad y Cuitláhuac sabe que corro un alto riesgo”.Además, afirmó que acudirá a instancias federales para defenderse.“Acudiré a los jueces federales para obtener mi libertad y entonces regresaré a la lucha hasta derrotar a los que hoy llevan a Veracruz al precipicio, por ineptos y corruptos. No soy un delincuente, soy un líder social que está pagando las consecuencias de ser opositor y hablar con la verdad”, finalizó.