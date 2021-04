Fiscalía me intenta espiar para encarcelarme: Miguel Ángel Yunes Márquez

El candidato del PAN a la Alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, acusó al Gobierno del Estado de utilizar a la Fiscalía General de Veracruz (FGE) para espiarlo con la intención de encarcelarlo y tirar su aspiración política.



De acuerdo con el hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, la Fiscalía ha solicitado a jueces locales la intervención de su teléfono para reunir pruebas que demuestren que no cumple con la residencia en la ciudad de Veracruz.



A través de un video en sus redes sociales, el exalcalde de Boca del Río señaló concretamente a la fiscal de Investigaciones Ministeriales, Marcela Aguilera Landeta.



“Tengo los documentos que comprueban que la Fiscalía del Estado solicitó en dos ocasiones, a Jueces de Control, la intervención de mi teléfono celular para escuchar lo que hablo, leer lo que escribo y tener mi ubicación en todo momento”.



Añadió que en ambas ocasiones el Juez negó acceder a la línea por ser un acto que viola sus derechos humanos y no contar con evidencias de que haya cometido delitos.



“Y porque en materia electoral está prohibida la intervención de comunicaciones privadas (…)”.



“La Fiscal argumentó ante el Juez que necesitaba la información contenida en mi teléfono para demostrar que no cumplo con los requisitos para participar como candidato a la Presidencia Municipal de Veracruz y con esto imputarme diversos delitos, en pocas palabras le piden al Juez intervenir mi teléfono para evitar que sea candidato y para meterme a la cárcel”.



En materia electoral, Yunes Márquez acusó que el Gobierno Estatal está buscando quitarle la candidatura “a como dé lugar”, como ya ocurrió con otros 3 candidatos opositores al Gobierno.



Añadió que la Fiscalía también requirió información de su residencia a los Ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Teléfonos de México y al Instituto Nacional de Migración.



“La Fiscalía que debe dedicarse a perseguir delincuentes hoy está dedicada a escuchar las llamadas de los opositores e investigar en dónde viven; yo me pregunto si la Fiscalía no tiene asuntos más importantes que investigar que saber en dónde duermo, en dónde como y con quién hablo”.



Acusó que el Gobierno de Cuitláhuac García busca controlar a los opositores mediante la fuerza, por ello previó como inminente que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) buscará anular su candidatura al inicio de la campaña.



“Desde el momento en que yo decidí competir por la Presidencia Municipal de Veracruz, el Gobierno del Estado ha utilizado todos los recursos a su disposición para evitar que yo participe”.



“La Fiscalía se ha convertido en el brazo ejecutor del Gobierno del Estado para perseguir opositores y meterse en el proceso electoral; la estrategia es activar denuncias y órdenes de aprehensión en contra de candidatos ganadores, de candidatos distintos al del Gobierno del Estado”.



Opinó que lo mismo ocurrió con el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco, candidato del PRD a diputado federal; Gregorio Gómez, quien aspiraba a la alcaldía de Tihuatlán, así como Nicolas Ruiz Roset, aspirante de la coalición PAN-PRI-PRD a la Presidencia Municipal en Minatitlán.



“Hoy los 3 están en la cárcel sin haber sido juzgados o declarados culpables de ningún delito. Eso mismo que hicieron con ellos lo quieren hacer conmigo, sólo en las dictaduras los adversarios políticos van a la cárcel”.