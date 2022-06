Fiscalía miente, acusan padres de Viridiana; cadáver “no es nuestra hija”

Al afirmar que diversas señas particulares de su hija como tatuajes y cicatrices no se notan en el cuerpo de quien pretenden hacer pasar por su hija, la madre de Viridiana Moreno Vásquez desconoció nuevamente que los restos sean de la joven.Aurora Vásquez y Enrique Moreno, padres de Viridiana, se posicionaron esta mañana sobre las supuestas indagatorias de la Fiscalía General del Estado en torno al caso, que incluyen la identificación de los restos y la aprehensión de dos personas presuntamente responsables, uno de ellos un “feminicida serial” Ahí su madre enfatizó que no cree en la autoridad, pues lo que pretenden presentar como la resolución del caso "es una cruel mentira".Al respecto, Aurora Vásquez dijo que la Fiscalía y el Gobierno de Veracruz “miente” con la información difundida, pues los restos presentados no corresponderían a características físicas de su hija.“Ellos nos mienten con lo que ellos presentan; mi corazón de madre me dice que lo que ellos están entregando no es mi hija”."Mienten porque yo así lo veo desde un principio; para mí no es mi hija, yo necesito a mi hija viva", reiteró.Respecto a la detención de Greek “N” y Adamari “N”, su abogado Tomás Mundo afirmó que pedirán su liberación si las pruebas aportadas por el ministerio público no son suficientes para demostrar su responsabilidad en el supuesto feminicidio de “Viri”.Para ello, primero solicitarán un nuevo peritaje a los restos hallados en la playa de Chachalacas para corroborar si corresponden o no a la joven madre.Lo anterior al señalar que las pruebas de ADN, si bien es cierto son las más certeras, también son susceptibles de falencias que pretenden subsanar con una segunda opinión."Por eso vamos a pedir la prueba de antropología forense para corroborar y cruzar", adelantó.Mundo Arriasa criticó que durante toda la investigación le fueran ocultadas diversas pruebas y diligencias a los padres de Viridiana, pues incluso esta mañana estaban citados para que les dieran acceso a la carpeta de investigación, más de dos semanas después de la desaparición y dos días más tarde de la detención de los presuntos.Señaló que pretextando la supuesta secrecía de la investigación los padres no conocieron los pasos previos de la Fiscalía para llegar a esta determinación."Ellos son víctimas, ellos tienen el poder y la facultad de aportar todo el material probatorio", dijo al enfatizar que no acudirán a las audiencias de Greek "N", pero si lo hacen, se posicionarán en las mismas si ven que se está tratando de sembrar evidencia.Agregó que analizan igualmente la presentación de una denuncia por desaparición forzada en contra de quien o quienes resulten responsables para aclarar el paradero de Viridiana Moreno.