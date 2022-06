Fiscalía no debe pactar nada con Marlon y sus padres, advierten

Con la detención de Marlon “N”, presunto feminicida de Montserrat Bendimes Rondán, ya hay un feminicida menos en las calles, destacó la vocera de la colectiva “Brujas del Mar”, Arussi Unda, quien resaltó que esto devuelve la esperanza de que las agresiones a las mujeres no quedarán impunes.Agregó que independientemente si se entregó o lo capturaron, lo más importante es que será presentado ante la justicia y se muestra que cuando la Fiscalía General del Estado trabaja, hay detenciones.Además, aunque nada devolverá la vida a Montse, se podrá hacer justicia.“Montse fue asesinada, no puedo decir que estoy contenta porque eso no debió pasar, pero da un empuje de que ya hay un feminicida menos en las calles. Nada nos devuelve a Montse que sea una esperanza de que los feminicidios no van a quedar en la impunidad, de que sí no va haber tolerancia y que se replique y no después de un año y dos meses, si no enseguida”.Asimismo, abundó que el que exista una detención no quiere decir que aquí ya se acabó el proceso, ahora seguirán de cerca lo que pasará con sus padres Diana “N” y Jorge “N”, para que no se realice algún pacto.“Hay que vigilar el proceso de sus padres que siguen detenidos para que no haya entrada a ningún tipo de negociación como él lo había planteado”.Arussi Unda, consideró que tras los operativos que se realizaron en casas de familiares se presionó a Marlon “N” para que se entregara.“Si se trabaja se puede, así él se haya entregado, es porque se estuvo moviendo. Haiga sido como haiga sido, el punto es que está detenido, me parece que esto es una muestra de lo que se puede hacer cuando la Fiscalía empieza a hacer estos operativos, empieza a intensificar la búsqueda, desde que sale este video en medios nacionales de él queriendo negociar muchas cosas empezaron a moverse, a agilizarse más, a él le salió contraproducente afortunadamente”, finalizó.