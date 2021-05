Fiscalía no permite buscar en panteón Palo Verde a desaparecidos

El titular de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Carlos Olivo Escudero, aclaró que desde 2016, la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó en resguardo un polígono de la sección 3 del panteón de Palo Verde y desde entonces no ha permitido ninguna inhumación en el área de la fosa común.



"Al tomar esta administración en el 2018, nosotros recibimos un espacio asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE), por irregularidades, dejémoslo así, yo no sé si hubo fosas clandestinas. Esa sección para nosotros está asegurada o vetada y no podemos hacer cosas ahí si no es con autorización de la Fiscalía", dijo.



Madres de desaparecidos, cabe señalar, han recriminado que por el mal manejo de la fosa común en dicho panteón ahora ahí permanecen los restos de personas que están reportadas como desaparecidas.



Olivo Escudero señaló además que el Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Dirección Jurídica, ha solicitado el estatus de la carpeta de investigación y ha dado acompañamiento y recorrido con grupos de personas desaparecidas el área pero la intervención es competencia de las autoridades ministeriales.



“Nosotros no estamos facultados para permitir la inhumación de cuerpos en un área resguardada. Es facultad de la Fiscalía el estar interviniendo cada vez que un particular quiere hacer movimientos ahí".



Puntualizó que desde 2018, la FGE, primero con Luis Ángel Bravo, luego con Jorge Winckler y ahora con Verónica Giadáns, se ha rehusado a entregar el permiso para revisar las fosas comunes dentro del panteón Palo Verde.



“Además, desde que llegamos a la administración se han llevado a cabo tres auditorías al panteón de Palo Verde y Bosques de Xalapa, esto con objeto de tener bien vigilados a los funcionarios que administran las instalaciones. Asimismo, se han hecho múltiples visitas de inspección”, concluyó.