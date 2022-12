Fiscalía no puede con desapariciones, exhibe Derechos Humanos

Durante el 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) fue el organismo que acumuló el mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), reiteró la presidenta del organismo, Namiko Matzumoto Benítez.Señaló que más del 50 por ciento de las solicitudes que reciben es para intervenir en casos de personas desaparecidas y precisamente por no estar conformes con la actuación de la FGE en las investigaciones tras la denuncias.“La mayoría de las quejas tiene que ver con la falta de debida diligencia en la integración de las carpetas de investigación por desaparecidos es la mayoría de las quejas que tenemos”, indicó.Matzumoto Benítez precisó que si bien las solicitudes por parte de familiares de personas desaparecidas se han incrementado, no existe una relación clara con el aumento actual de los casos, porque muchas de las quejas son por carpetas de investigación de hace varios años.“Las solicitudes de intervención digamos que sí han incrementado no sustancialmente porque me parece que ha ido permeando el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y si bien es cierto que es el tema por el que más acuden a la Comisión, no todos los casos son recientes, en esta semana en estos procesos de visibilización se acercaron algunas familiares de victima pero con casos de larga data, que no se habían acercado de manera previa”.Además de la FGE, la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas, el Poder Judicial del Estado de Veracruz y ayuntamientos, se suman a la lista por quejas y presuntos casos de violación de los derechos humanos.En el caso de los municipios, las quejas son por la actuación de personal de Policía y Tránsito Municipal, además de inspectores de comercio.“Las otras (quejas) tienen que ver con otro tipo de derechos como, acceso a la salud, derecho a la educación y también el tema de uso legítimo de la fuerza, que es también, digamos una constante particularmente, por ejemplo las recomendaciones que tenemos siempre hacia los Ayuntamientos, tienen que ver con la actuación de las fuerzas de seguridad o con los inspectores de comercio, un uso excesivo o ilegítimo de la fuerza", concluyó.