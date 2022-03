Fiscalía no tiene pruebas suficientes contra José Manuel “N”: Diputada

La permanencia de José Manuel “N” en prisión preventiva depende de los elementos probatorios que contiene la Carpeta de Investigación integrada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y hasta el momento, en todo el proceso se ha desmembrado “que no hay pruebas suficientes y contundentes” para imputarle presunta responsabilidad en el delito de homicidio, manifestó la diputada local Ruth Callejas Roldán.Cabe mencionar que el juez federal José Arturo Cuellar Díaz concedió un amparo a favor del exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que le abre la posibilidad de obtener la libertad luego de ser vinculado a prisión preventiva por el homicidio de René Tovar, candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Cazones de Herrera.Al respecto, la legisladora recordó que en la resolución del Juez federal se señala que no hay elementos para justificar la prisión preventiva.Expuso que toda resolución puede ser apelada y la FGE tiene 10 días para presentar las pruebas necesarias.“Tenemos que esperar los días que la Ley marca para interponer los recursos, yo creo que si no hay elementos (…) en diez días no sé si vaya a haber más; esperemos que se resuelva conforme a derecho y conforme a lo que el Juez de Distrito dictaminó”.Respecto al señalamiento del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de que la actuación del Juez de Distrito es “deplorable” y acusó al Senado de la República del influyentismo, Callejas Roldán dijo que toda acción siempre será cuestionable.Y reiteró que en el caso de José Manuel “N”, lo que va a valer es la legalidad y lo que dice la Carpeta de Investigación integrada por la FGE; hasta ahora, dicha Carpeta no tienen pruebas ni elementos probatorios.