Fiscalía pone en riesgo investigación contra ex subsecretario de SEFIPLAN

Un error de la Fiscalía Anticorrupción pone en riesgo la investigación en curso contra el ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Bernardo “N”.Esto, luego que un Juez de Distrito obsequió al ex colaborador de Miguel Ángel Yunes Linares el amparo y protección de la Justicia de la Unión al denunciar la violación de su derecho a un debido proceso, esto, al acusarle la Fiscalía Anticorrupción de argumentos dados en un momento procesal distinto.Es decir, durante el proceso la Fiscalía Especializada en Combate Contra la Corrupción dio dos versiones distintas de cómo ocurrieron los hechos por los cuales se le acusa a Bernardo “N”, razón por la cual el Juez Decimoquinto del Estado de Veracruz dio el amparo contra la vinculación a proceso e instruyó por consiguiente reponer la audiencia.Cabe referir que la Fiscalía tramitó la revisión de la sentencia ante un Colegiado en Materia Penal, actualmente en análisis.De acuerdo con el expediente 905/2021, alojado en el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, la defensa de Bernardo “N” acusó que dentro del proceso de vinculación a proceso, la Fiscalía no perfeccionó la formulación de imputación, sino que modificó las circunstancias de tiempo, lugar y modo de la comisión de los hechos con apariencia de delito, dando nuevos argumentos que Bernardo “N” no conoció en tiempo y forma.En el análisis de la jueza 15º Daniela María León Linarte, la Fiscalía incurrió en un abuso de autoridad y concedió el amparo para dejar sin sustento la vinculación a proceso y cite nuevamente a la audiencia y emita una nueva resolución al respecto, tomando en cuenta lo manifestado por el Ministerio Público en su primera intervención.Cabe referir que el Jefe del Departamento de Amparos y Apelaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, presentó el recurso de revisión 163/2022, contra la resolución de la Jueza León Linarte.El asunto se turnó el 1° de julio al magistrado José Octavio Rodarte Ibarra para que tome proyecto y en su momento avale o descarte la sentencia del Juzgado 15º.