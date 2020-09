Fiscalía por fin investigará crímenes de odio, celebra Coalición LGBTTTI+

Integrantes de la Coalición Estatal LGBTTTI+ afirmaron que hay avances en la creación de un Protocolo de Atención a la comunidad dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), y el acompañamiento a familiares de víctimas de crímenes de odio que estaba archivados.



El presidente de la Coalición, Benjamín Callejas Hernández, destacó esta apertura por parte de las autoridades como un logro, después de varios años de discriminación y agresiones en contra de la comunidad LGBTTTI.



"Se va a empezar a dar el acompañamiento a los familiares de las víctimas para desempolvar las carpetas de investigación que han quedado rezagadas desde hace muchísimos años, creo que eso es un logro muy importante, porque muchas familias no saben en qué parte del proceso de encuentra la investigación porque no ha habido ningún detenido".



Recordó que son alrededor de 20 crímenes de odio en este 2020, 32 en el 2019 y 28 en el 2018, asesinatos que no tienen culpables o sospechosos



"El incremento de la violencia va día a día, pero también, la parte de la omisión de la fiscalía de lo que es un seguimiento. Muchísimas veces la familia no tiene el conocimiento jurídico y legal, para que se le de solución a esos casos. Ayer logramos con la reunión, que se desempolven las carpetas y se va a empezar a recibir a los familiares de las víctimas".



Asimismo, expuso que se logró concretar un proceso de capacitación dentro de las instituciones públicas para funcionarios, ya que muchos integrantes de la comunidad que trabajan en algún órgano de gobierno, son discriminados.



"Es importante que sepan que vivimos en un estado laico, que no se pueden interponer sus creencias religiosas. Ellos son funcionarios públicos y tienen que separar la laicidad con el estado".



Consideró que para erradicar los crímenes de odio en la entidad, es necesario que se sumen todas las secretarías.



No hay medicamentos para VIH



Por otra parte, Callejas Hernández criticó que las autoridades de salud del estado, afirmen que si hay abasto de medicamentos retrovirales, cuando los pacientes dicen lo contrario.



Mencionó que el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) en Xalapa, está sobrepasado en su capacidad de atención y al menos 15 enfermos, no han recibido su tratamiento.



"Aquí en Xalapa el CAPASITS está sobrepasado en cuanto atención de la gente que vive con este padecimiento, hemos tenido el reporte de que aquí en Xalapa, 15 personas no han podido recibir su tratamiento retroviral.



Resaltó que el costo de los medicamentos ronda los 35 mil pesos al mes para un paciente y la mayoría de ellos no cuenta con la solvencia económica para adquirirlos de forma particular, por lo que dijo están en riesgo los 10 mil pacientes registrados en el estado.



"Entre 35 mil y 40 mil pesos es lo que cuesta un tratamiento mensual, para una persona con VIH. La mayoría de la comunidad no tiene una economía solvente para poder pagar esos tratamientos. No conocemos al encargado o encargadas del programa estatal contra el VIH".



Ante está situación, consideró la acción de la Secretaría de Salud Estatal, como indolente y falta de interés para tratar dicha problemática.



Callejas Hernández, resaltó que diariamente se detectan en Veracruz al menos 15 nuevos casos de VIH, principalmente entre jóvenes de 18 a 25 años con preferencias heterosexual.



"Quiere decir que debe haber una atención integral de capacitación de docentes, de familias, de que la sociedad le entre al tema de la educación sexual en los adolescentes, porque el grueso ahora está en los jóvenes, en los jóvenes heterosexuales".



Agregó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS), tampoco está haciendo llegar los retrovirales a los enfermos con VIH, pues saben de 8 integrantes de la comunidad en el Puerto de Veracruz, que necesitan de los medicamentos desde hace más de 3 meses y no han sido atendidos.