Fiscalía procederá contra cada Juez que actúe de manera anómala

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha detectado algunas actuaciones de jueces con resoluciones que no van acorde con lo planteado por la autoridad y lo que en muchas ocasiones permite liberar a presuntos delincuentes.



Al referir lo anterior, la encargada de la FGE, Verónica Hernández Giadiáns, explicó que la determinación del juzgador se debe basar en las carpetas de investigación que realiza en organismo que imparte justicia.



Por lo anterior, adelantó que, al igual que en el caso de la jueza Dulce María Mendoza Rosas, quien dejó en libertad a cuatro personas señaladas y reconocidas por el presunto delito de desaparición en Paso del Macho, el organismo a su cargo actuará y apelará las decisiones que determine necesarias.



“Si tenemos alguno que otro dato de los jueces que, para Fiscalía, no han sido responsables a la hora de determinar pero nosotros como Fiscalía haremos valer el recurso correspondiente ante cualquier determinación judicial”, puntualizó.



Cuestionada respecto a cuantos casos se han detectado por parte de la FGE, donde jueces hayan incurrido en esta situación, Hernández Giadiáns aclaró que está imposibilitada para revelar dicha información.



Sin embargo, dejó en claro que en los casos donde se considere que un juzgador no actuó correctamente, se procederá en consecuencia para presentar los requerimientos ante el Consejo de la Judicatura para que se revise el actuar de los mismos.



“No puedo dar información, de cada Juez del que se trate, nosotros actuaremos”, adelantó la encargada de la FGE.