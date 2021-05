Fiscalía pudo haber evitado feminicidio de Ana Bertha: Colectivo Cihuatlahtolli

El feminicidio de Ana Bertha, de 40 años, quien murió el pasado 10 de mayo, se pudo haber evitado si la Fiscalía hubiera hecho su trabajo de manera correcta, consideró la abogada del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, Luz María Reyes Huerta.



Recordó que la mujer oriunda de Nogales acudió el 4 de mayo ante las autoridades para pedir protección para ella y sus dos hijos menores de edad luego de que fuera agredida por su esposo, Evaristo “N”.



Sin embargo, Ana Bertha regresó a su casa y el 7 de mayo, tras conocer que había sido denunciado, su esposo le dio otra golpiza que la dejó inconsciente, por lo que la llevó al Hospital General Regional de Orizaba y se fue.



La mujer no despertó, entró en coma y falleció tres días después, dejando en la orfandad a sus dos hijos.



Para la abogada en este caso es obvio que no se aplicaron las medidas que se requería, de lo contrario Ana Bertha estaría viva.



Reyes Huerta señaló que hay protocolos que las autoridades deben seguir para evaluar el riesgo, como es preguntar si el tipo es agresivo, si porta un arma, si no es la primera vez que ocurre, si teme por su integridad y la de su familia.



En este caso, recordó, la mujer regresó a su casa con su victimario y tres días después recibió la última agresión que la llevó a la muerte.



La abogada señaló que lamentablemente, la violencia machista no cesa en el eestado de Veracruz a pesar de la alerta de género y los reclamos que hacen los grupos feministas.



Recordó que el año pasado, la entidad se ubicó en segundo lugar nacional por el número de feminicidios y este 2021 parece que seguirá igual.