Fiscalía sigue sin actualizar Registro de Personas Desaparecidos: CEDH

Continúa pendiente de actualizar el Registro Público de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE), señaló la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Namiko Matzumoto Benítez.



En ese sentido, explicó que en las mesas mensuales de diálogo y colaboración con los colectivos de búsqueda, dicho ente ofreció el compromiso para actualizar la citada base de datos.



"La Fiscalía evidentemente tiene un Registro y entiendo que ese Registro no está actualizado. Son de los temas que se están trabajando en las mesas mensuales, junto con los colectivos y hay un compromiso en ese sentido de la Fiscalía", explicó.



La defensora aclaró que corresponde a la FGE proporcionar los avances de dicha herramienta.



Recalcó a la vez que la desactualización del registro es un tema abordado en las mesas de diálogo con los colectivos realizadas. "Y se está trabajando para tenerlo actualizado, (...) Es un tema que está siendo atendido y está el interés de ser tomado en las mesas mensuales", refirió.



No obstante, admitió que el registro puede carecer de los datos de todas las personas desaparecidas, pues muchos familiares no denuncian por temor o por ignorancia.



"La Fiscalía lleva la cifra de todos aquellos casos de los que se ha presentado denuncia y hay casos en que los familiares por temor e incluso por desconocimiento son casos que no encontrarán en el registro", concluyó.