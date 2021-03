Fiscalía sólo vigila a su personal cuando los “queman” públicamente, critican

Tras el anuncio de la remoción del cargo de dos servidores públicos de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XXI en Las Choapas por haber entregado restos humanos en bolsas negras a una familia, el Colectivo de Madres en Búsqueda Coatzacoalcos exigió que se ejecute una orden penal en contra de ambos.



El representante del Colectivo, Lenit Enríquez Orozco, advirtió además que la Fiscalía debe estar pendiente del actuar de sus trabajadores, toda vez que no es la primera ocasión que ocurre una situación de revictimización u otro tipo de acciones que violentan los derechos de las víctimas y sólo voltean a atender las quejas cuando son expuestas a la opinión pública de forma mediática.



“Eso siempre pasa cuando se hacen los llamados, supongo que ellos primero buscan a quién fincarle responsabilidad y luego hacen los pronunciamientos. Hay que señalar que siempre somos las víctimas quienes hacemos señalamientos de lo mal que los servidores públicos de la Fiscalía están trabajando. Espero que no sólo sea un cambio de unidad, sino que se haga una acción penal para ellos”, indicó.



Este fin de semana, el encargado de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XXI, Alberto Torres Medina, así como el fiscal de Las Choapas, Lenin Juárez Jiménez, fueron señalados por el colectivo de revictimizar a la familia de Eladio Aguirre Clablé en Las Choapas al entregarle sus restos en bolsas negras.