Fiscalía también se equivoca constantemente con casos de desaparecidos: Colectivo

Al manifestarse la noche de este miércoles en la plaza Lerdo de Xalapa, el colectivo Familiares Enlace Xalapa señaló que la Fiscalía General del Estado también se equivoca constantemente con los casos de desaparecidos.Victoria Delgadillo Romero afirmó que el organismo de Verónica Hernández Giadáns ha entregado restos de otras personas a familiares que buscan a un ser querido.“Se han equivocado al entregar, tenemos compañeras de muchos años que todavía tienen un problema judicial, a quien el cuerpo de su esposo se lo entregaron a otra familia y aún a estas alturas la compañera todavía no recupera el cuerpo de su esposo. Es un caso de aquí de Xalapa”, señaló.La mujer, quien busca a su hija Yunery Citlally Hernández Delgadillo, desaparecida el 28 de noviembre de 2011 en la ciudad de Xalapa, criticó la detención irregular de Antonio de Jesús “N”, a quien la fiscalía ligó con el asesinato de las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera.“Se han equivocado al entregar, tenemos compañeras de muchos años que todavía tienen un problema judicial, a quien el cuerpo de su esposo se lo entregaron a otra familia y aún a estas alturas la compañera todavía no recupera el cuerpo de su esposo. Es un caso de aquí de Xalapa”, expuso.Al manifestarse la noche de este miércoles en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, Delgadillo Romero agregó que las investigaciones no avanzan con el pasar de los años.“La Fiscalía las carpetas de nosotros siguen sin avances; nosotros hemos estado pidiendo dar con nuestros desaparecidos, yo llevo 11 años buscando a mi hija“No hay confianza en la Fiscalía; lo vieron ayer, cuando inculparon a un joven por el asesinato de las periodistas de Cosoleacaque; el joven era inocente y fue comprobado por su familia, él estudia y trabaja, pero nada más le dijeron a la familia fue un error”, declaró.La integrante del colectivo indicó que con su movilización piden que La Glorieta de Insurgentes, en la Ciudad de México, ahora sea conocida como la Glorieta de los Desaparecidos.Cabe señalar que este mes de mayo familiares de desaparecidos colocaron fotografías de sus seres queridos en las vallas metálicas en la Glorieta de Reforma y renombraron el espacio como Glorieta de los Desaparecidos.Sin embargo, un día después, el gobierno de la Ciudad de México quitó las imágenes y pancartas.