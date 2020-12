Fiscalía tiene más dinero, pero su labor es “insuficiente” y aumentan desaparecidos

La integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, Anaís Palacios Pérez, señaló que el trabajo de este 2020 de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), fue insuficiente, aunque con un poco más de presupuesto en cuanto a localización de los desparecidos.



"Creo que todo esfuerzo que hasta la fecha se ha realizado ha sido insuficiente, cada día, cada semana, vemos un número mayor de boletines de personas desaparecidas, de estos boletines que también hace la Fiscalía, entonces, creo yo que es momento a la par de hablar de los avances de estas instituciones, si ha habido mayor atención, si ha habido una asignación presupuestal".



Expuso que más allá de la búsqueda, es necesario poner mayor atención en la prevención de los delitos a los que están ligadas estás desapariciones.



"Vemos una discrepancia en el discurso que se habla de que se ha disminuido el delito, de que se han desarticulado bandas, cuando vemos que a la par que hay un incremento significativo en las desapariciones de personas, que también hay un discurso que hay un porcentaje de éxito. Estaba revisando los números de la Comisión Estatal de Búsqueda, donde aluden que hay un porcentaje de éxito mayor al 100 por ciento, entonces creo que también estas medidas deber ser acordes a la situación real".



También, lamentó que en la actualidad se esté incrementando el número de menores desaparecidos y mujeres jóvenes.



"Estamos hablando que están ocurriendo desapariciones actualmente, hay mucha desaparición de menores, sin entrar en la estadística es evidente, desaparición de mujeres jóvenes. Hay casos de larga data, y las familias en esos casos, siguen manifestando que no hay avances y dificultad para tener planes de búsqueda regionales. Hacen falta muchas cosas".



En este caso consideró como necesario saber la temporalidad de los casos, pues hay muchos familiares que no están en ningún colectivo y no se suma al "desfile de cifras exitosas" que manejan en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.



"Insistiría en que hay muchas víctimas que inclusive no pertenecen a ningún Colectivo y que siguen haciendo las mismas demandas desde el 2011, 2012. Creo que esas cifras se tienen que analizar a la luz de la realidad", concluyó.