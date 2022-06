Fiscalía tiene “mucha prisa” para que familia de Viridiana acepte cadáver hallado

Tomás Mundo, abogado de los padres de Viridiana Moreno Vásquez, desparecida el 18 de mayo en Ciudad Cardel y dada por muerta por la Fiscalía General del Estado (FGE), acusó que este organismo autónomo le sigue poniendo trabas a los familiares pues le da "mucha preferencia" al concubino y busca "con mucha prisa" entregarle los restos humanos hallados en la Playa de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván.Además, afirmó, les impide conocer la información de la investigación del caso y se niega a permitir que peritos independientes realicen pruebas de ADN para confirmar que se trate de la joven de 31 años, originaria de Tlaltetela."Le están dando mucha preferencia al concubino para efectos de tener una relación más directa con ellos, no así con la familia. (...) Hay mucha prisa de la FGE por entregarle los restos al concubino, los padres se oponen a que esto se dé hasta que precisamente tengamos este metaperitaje de ADN", dijo en entrevista.Mundo afirmó que los laboratorios de la instancia ministerial no cuentan con la certificación internacional, de allí la desconfianza de los resultados."Los padres desconfían de la Fiscalía, yo desconfío de los laboratorios de la Fiscalía porque las Ciencias Forenses han evolucionado tanto, que en América Latina no hay certificaciones de los laboratorios en esta materia. Existe una normal oficial internacional 17025 que habla de la calibración y certificación de los laboratorios, si la FGE no tiene la certificación o calificación a esta normal, ¿cómo le podemos creer el dictamen de ADN?", cuestionó.Acotó que en las pruebas de ADN hay un margen de error del 5%, por lo que se preguntó si en la afirmación de que los restos son de Viridiana no hay una equivocación."Ya estamos en pláticas con los laboratorios, precisamente queremos que la Fiscalía dé la autorización para que vengan los peritos a tomar muestras y a hacer los análisis correspondientes. La Fiscalía le debe dar el acceso a estos peritos", reiteró el litigante.Dijo que están terminando de integrar la denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de desaparición forzada, misma que presentarán ante la propia Fiscalía General del Estado."Hay que prepararla, establecerla, establecer la teoría del caso, establecer las propuestas fácticas, establecer las pruebas que vamos a presentar, no es presentarla por presentarla. Estamos en la recta final de terminarla y esta misma semana será la presentación", manifestó.Indicó que partirán de una línea del tiempo de la denuncia, en la que expondrán la declaración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que Viridiana se encontraba “resguardada” y posteriormente anuncian que está muerta.Expuso que aunque la FGE entregue los restos a su pareja sentimental, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas habla de la debida diligencia, justicia, verdad, reparación del daño y no repetición del acto; lo que a su juicio, no se está cumpliendo en este caso."Más a favor de nosotros las presunciones de por qué tanta prisa en resolver este asunto", dijo.