Fiscalía todavía no imputa a nadie por ataque contra Subprocurador

Aunque hay detenidos por el intento de homicidio en contra del subprocurador de Medio Ambiente, Ernesto Cuevas Hernández, aún no se han girado ordenes de aprehensión por el crimen, reveló la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.



Durante entrevista posterior a la guardia de honor a Miguel Hidalgo en el parque Los Berros, en Xalapa, la funcionaria estatal explicó que el día del atentado se detuvieron a varias a personas.



Aunque no especificó cuántos fueron capturados, explicó que se están tratando de “concatenar” todas las pruebas y los elementos obtenidos, como lo que grabaron las cámaras del lugar del siniestro.



“Para poder judicializar en su caso en tentativa de homicidio (…), hubo detenidos ese día, la Fiscalía no ha detenido con órdenes de aprehensión, apenas se judicializara”, expuso Verónica Hernández.



Información completa más tarde...