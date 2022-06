Aurora Vásquez y Enrique Moreno, padres de Viridiana, reiteraron no creer en el caso difundido por la Fiscalía General y el Gobierno de Veracruz sobre el hallazgo de los restos de su hija en Chachalacas, en el municipio de Úrsulo Galván.Respecto a la detención de Greek “N” y Adamari “N”, su abogado Tomás Mundo afirmó que pedirán su liberación si las pruebas aportadas por el Ministerio Público no son suficientes para demostrar su responsabilidad en el supuesto feminicidio de “Viri”.Al respecto, Aurora Vásquez dijo que la Fiscalía y el Gobierno de Veracruz “mienten” con la información difundida, pues los restos presentados no corresponderían a características físicas de su hija.“Ellos nos mienten con lo que ellos presentan; mi corazón de madre me dice que lo que ellos están entregando no es mi hija”, aseveró.