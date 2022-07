Fiscalía y policías tardan en iniciar búsqueda de desaparecidos, denuncian

La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa haciendo esperar a familiares de víctimas de desaparición antes de tomarles su denuncia e iniciar la búsqueda.Evaristo Mendoza, jefe de la oficina de Búsqueda Inmediata de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lamentó que lo mismo hacen las corporaciones policiacas y funcionarios diversos.Asimismo, explicó que aún hay gente que desconoce la Ley, misma que marca que la atención debe ser inmediata y que no hay que esperar ningún momento para trabajar en una desaparición pues el tiempo es crucial para las localizaciones."Hay desconocimiento de esta Ley. Hay quienes siguen pensando que hay que esperar cierto momento. Hay que llevar este mensaje a todos lados, no es necesario esperar ningún momento para reportar una desaparición. Fiscalía, policías, funcionariado, todavía asiste esa mentalidad en todos lados. No hay que esperar ningún momento, el momento que se desconoce el paradero de la persona y que es inusual hay que reportarlo, así sea media hora, una hora. Pueden hacer el llamado al 911 y se levanta el reporte, acudir a la Fiscalía y si no levanta el reporte está contraviniendo un mandato legal ", comentó.Por otro lado, reconoció que las labores de búsqueda continúan en todo el Estado, aunque no reveló los puntos específicos.Recordó que estas labores se hacen de la mano con los colectivos, con quienes han hecho planes regionales en toda la región en los que está incluido Coatzacoalcos para estas diligencias."Aquí en Coatzacoalcos se está trabajando muy bien, es con quien mejor nos coordinamos, con todos tenemos comunicación. Se realizan jornada de búsqueda en vida y cuando existe algún contexto de hallazgo forense obviamente ahí entra las autorizaciones o cateos que realice la Fiscalía General del Estado para poder ingresar a algún predio privado", añadió.Explicó que en la zona sur se está trabajando con temas ya planteados."Se han hecho planes regionales en toda la zona sur, en los que están incluidos la zona de Coatzacoalcos", finalizó.