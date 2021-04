Fiscalía yunista entregó a familia cadáver de desconocido; la 4T no corrige error

El señor Marcos Josafat Grajeda, padre de Baruch Grajeda, joven “levantado” junto a su primo en 2016, cuyos restos se localizaron en fosas clandestinas, denunció que la actual Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, se niega a reconocer que la anterior administración de Jorge Winckler Ortiz les entregó esqueletos que no corresponden a los de sus familiares.De acuerdo a la familia, tras estudios que hicieron con particulares, recientemente constataron que únicamente los cráneos que recibieron sí pertenecían a su hijo y a su sobrino Francisco, pero el resto de los esqueletos no, lo que consideraron un acto “inhumano y monstruoso”."Hasta hoy la Fiscalía sólo nos ha traído a puras vueltas y mal trato, al grado que los análisis que se hicieron de ADN por parte de la División Científica de la Policía Federal (en 2017) resultaron positivos para ellos, pero al hacer un examen externo con personal ajeno a la Fiscalía del Estado, laboratorios particulares, los resultados fueron negativos a los restos que nos querían entregar", dijo.De acuerdo al padre, la Fiscalía de Winckler, durante el Gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, incluso pretendía entregarle los restos en bolsas.“Los cuerpos son de otras personas. Es indignante y revictimizante que nos quieran entregar los restos de nuestros hijos sin ser ellos”, dijo.Recordó que en aquel entonces llegaron a rechazar el análisis de ADN sobre la identidad de Baruch y Francisco al existir diversas irregularidades desde la localización y exhumación en Arbolillo, municipio de Álvarado."Nuestro caso fue el que se anunció con Jorge Winckler, que habían sido encontrado restos de una familia de Querétaro al igual que los restos de mi hijo. Los resultados de la Fiscalía nos los entregaron el 4 de agosto de 2018, y los resultados que nos entrega el particular, fueron el día 29 de marzo de 2021.“El Equipo Mexicano de Antropología Forense le entrega a la Fiscalía los resultados para que compare que no son. Hoy nos citaron en la Comisión de Búsqueda para darnos la parte oficial y no nos dieron respuesta satisfactoria".Por ello, advirtió, levantarán las quejas correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la Fiscalía de Veracruz y quien resulte responsable por dichas irregularidades.“Con ayuda del gobernador Cuitláhuac García Jiménez sí se agilizó lo que es el examen externo. Nosotros no sabemos quién tuvo que ver. Nosotros vamos en contra de la Fiscalía General del Estado. Aquí hay una institución que se llama Fiscalía General del Estado y otra que se llama Policía Científica, quien haya sido su titular en ese entonces, yo no sé, aquí sólo hay instituciones. Acudiremos también a instancias internacionales de la ONU para que haga un tercer peritaje”.Ante dicha situación, lanzó un llamado para los colectivos a los que se les entregaron restos óseos encontrados en Arbolillo para que verifiquen si corresponden a su familiares.“Hacemos un llamado a todos lo colectivos de personas desaparecidas, especialmente a los que tienen familiares en Arbolillo, para que tengan cuidado de lo que les van a entregar o lo que ya les entregaron, porque ahí sí hubo un mal manejo en la separación de los restos óseos por parte de la Fiscalía General del Estado", concluyó.El joven Baruch Grajeda García fue “levantado” de su hogar en el municipio de Veracruz el 11 de julio de 2016 por un comando armado que iba vestido como la Policía Federal.A Grajeda García, quien entonces tenía 20 años, se lo llevaron junto a su primo Francisco Javier Vargas García, de 27 años, cuando ambos se encontraban en su hogar en la calle Juan Enríquez, casi esquina con 20 de Noviembre, en la zona centro del Puerto.Fue en marzo de 2017 cuando el entonces fiscal general Jorge Winckler anunció en conferencia de prensa que los restos del joven y su primo se localizaron —entre varios más— en la fosa clandestina de Arbolillo, Alvarado."Lo que en este momento se puede confirmar es que entre los cuerpos se encuentran (...) los jóvenes Baruch Grajeda García e Isaías Jácome Hernández, todos denunciados como desaparecidos", dijo.Por realizar tal declaración antes de que se aplicaran las normas y protocolos en materia pericial en dichas fosas, activistas y organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia acusaron que el Fiscal incurría en un “acto irresponsable”.Posteriormente, se reportó que la División Científica de la Policía Federal validó el hallazgo , a través de estudios de comparativa genética con uno de los fragmentos óseos encontrados.No obstante, todavía más de un año después, en diciembre de 2018 , el padre de Baruch acusaba que la Fiscalía de Winckler había anunciado falsamente que su hijo había sido localizado.“Difundieron a los medios de comunicación nacionales, locales y las redes sociales, en marzo del 2017 y posteriormente en el mes de mayo del mismo año, que supuestamente mi hijo y mi sobrino habían aparecido, lo que es falso y desmiento porque lo hicieron con fines sensacionalistas para mantenerse en el puesto sin importarles revictimizarnos”, dijo en aquel entonces.