FNF marcha por calles de Veracruz Puerto para manifestarse en contra del aborto

Integrantes del Frente Nacional por la Familia, marcharon en calles del centro histórico de Veracruz para manifestarse en contra del aborto y pedir que se apoye a las mujeres embarazadas para que no interrumpan el embarazo, si no, al contrario que sepan que existen otras opciones.Afirman que si bien, existe la ley que permite la interrupción legal del embarazo, no tiene que ser una obligación."Una cosa es lo que se legisla y otra cosa es la decisión, sabemos que la mayoría de las mujeres que abortan, no abortan por gusto, abortan porque hay algo que los orilla, nuestra respuesta es okay, ahí está la ley, pero nosotros queremos apoyar de otra manera para que el aborto no sea una opción", dijo Mercedes Mendoza del FNF.Cabe destacar que, al inicio de la marcha, un grupo feminista se plantó frente a la movilización del Provida, portando sus pañuelos verdes a favor del aborto, argumentaban que no están en igual de condiciones, generando un ligero enfrentamiento entre ambos.La marcha inició y los dos bandos caminaron sin que hubiera más que intercambio de palabras.Con sus globos azules, el FNF insistió en que pareciera que los movimientos están queriendo que las mujeres aborten."El aborto no va a solucionar nada, la mayoría de mujeres, particularmente ninguno y en cambio si ponen vulnerabilidad a los niños por nacer en cambio. Si se apoya,Las verdaderas causas que pueden orillar a una mujer que aún para ellas ws terrible aunque sea voluntario y sea legal no deja de ser terrible, si en vez de ofrecer aborto, le ofrecemos apoyo, le ofrecemos ayuda, acompañamiento se podrían apoyar a la mujer y al niño", agregó.La manifestación salió de la Iglesia del Cristo del Buen Viaje la tarde de este sábado.