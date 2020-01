Fogata sin supervisión habría desatado incendio en Cofre de Perote: PC

Una fogata sin supervisión pudo desatar el incendio en Laguna Seca-Tembladeras, en el municipio de Xico, admitió la Secretaria de Protección Civil (PC) Guadalupe Osorno Maldonado.



"Serán los peritos los que determinen y nosotros levantamos la información que se presume, de lo que se dijo en el momento", indicó.



Enfatizó que, aunque no se cuenta con un peritaje final del incendio de más de 44 hectáreas en las faldas del Cofre de Perote, refirió que los indicios apuntan a una hoguera mal extinta dejada por excursionistas.



"Estamos pidiendo a las personas que visitan este tipo de espacios que tengan cuidado con la vegetación, cuando está seca y con el encendido de fogatas".



Admitió que la temporada de incendios forestales se "adelantó", toda vez que debía arrancar el 15 de enero, pero al día 6 Veracruz registraba 3 siniestros en zonas boscosas.



"Estamos pidiendo que si no es necesario no prendan fogatas y de ser necesario prenderlas limpien la vegetación 'de abajo', pongan arena, y hagan un rodeo con piedras alrededor de la misma y si hay viento de plano no la prendan porque puede saltar a la vegetación", indicó.