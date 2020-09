Fomentar comunicación docente-estudiante, primordial en educación en línea

No podemos trasladar las clases presenciales a la educación virtual, porque la dinámica debe de ser distinta y, definitivamente, la interacción, la comunicación, el sentirse cerca maestro y estudiante es lo más importante para que las clases en línea funcionen, aseguró la Doctora en Sistemas y Ambientes Educativos y Maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas, Brenda Luz Colorado Aguilar.Es fundamental estar en constante comunicación con los alumnos, estar pendientes de la situación que viven, de su estado emocional, porque habrá momentos en los que su ánimo no es el mismo, porque tienen familiares enfermos de COVID-19, porque sus padres tienen que salir a trabajar y se quedan con la incertidumbre de que pueden contagiarse o porque ellos mismos tienen que trabajar derivado de la situación, consideró.Explicó que el inicio la pandemia generó que se transformaran de manera emergente las prácticas pedagógicas y cada institución educativa ha estado enfrentando esta contingencia de manera heterogénea, a nivel mundial. “Creo que no se trata solamente de maestros y alumnos, en todas las instancias se han tenido que adaptar a esta nueva normalidad, que definitivamente nos tomó por sorpresa”.Algunos maestros ya habían impartido la educación a distancia, que es cuando no se está en comunicación de manera sincrónica con los estudiantes, pero se les manda material para su estudio, y otros clases en línea, es decir cuando se tiene una interacción en el momento con los alumnos, por lo que hay resolución de dudas y retroalimentación, pero la gran mayoría no nos habíamos acogido a ninguno de estos esquemas y hemos tenido que aprender para respetar las nuevas disposiciones, especificó.Refirió que, en este proceso de aprendizaje, el mayor reto para los docentes ha sido adaptarse a la tecnología. “Algo que es muy importante en esta contingencia es el bienestar mental de los estudiantes y también de nosotros como maestros. Es una situación en la cual es muy importante hacer una conexión entre el proceso de aprendizaje y la parte emocional de los alumnos, por que de otra forma es muy complicado que asimilen lo que se les está enseñando”.Si bien las nuevas generaciones utilizan los recursos digitales, los dispositivos y tienen mayor habilidad en su uso, no por ello significa que los utilicen para aprender. Sí, son muy hábiles en el uso de redes sociales y aplicaciones, pero en la mayoría de los casos no se había introducido la escuela a este entorno, comentó.“Algo muy positivo que como maestra he detectado es que, a partir de la pandemia, se le ha dado un valor educativo al teléfono móvil, ahora utilizan este dispositivo para intercambiar información por WhatsApp o tomar clases a través de diferentes plataformas”.La docente, que ha impartido en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana la materia La tecnología aplicada a los centros escolares, señaló que los maestros y padres de familia se tienen que enfrentar a la falta de disponibilidad de dispositivos para que los alumnos puedan seguir con sus clases.“Las carencias tecnológicas en el estado ha representado un reto para la educación, ya que hay hogares que no tienen disponibilidad de internet, por lo que los estudiantes tuvieron que acceder a los cursos a través del teléfono celular con programas de prepago, lo que supuso un gasto extra para las familias”.Otro de los desafíos que ha traído para la educación la emergencia sanitaria ha sido la gestión de los dispositivos en el hogar, ya que hubo que repartirlos para que todos los integrantes de la familia pudieran cumplir con sus responsabilidades y tuvieron que distribuirse en diferentes partes de la casa para no interrumpirse unos a otros, relató.La especialista recordó que, en esta nueva dinámica de clases, la mayoría de los maestros y alumnos no conocían estos entornos, ni como se debía de dar la interacción. “Hemos tenido que estar aprendiendo de manera emergente, subsanando obstáculos, ya que no podemos tratar todos los contenidos, tenemos que hacer una selección discriminada de lo más importante de una materia, implementar una buena dinámica de trabajo y hacer que el estudiante se sienta cerca, para que sepa que puede consultarnos en cada momento”.Ante esta situación, dijo, para alcanzar una retroalimentación, algunos maestros han optado por WhatsApp, videollamadas o tuvieron que ver de qué manera le hacían llegar a los estudiantes los cuadernillos o los libros, para dar continuidad con los estudios.Al ser interrogada sobre cuál han sido las plataformas que recomendaría a los docentes para llevar la educación online, Brenda Luz Colorado explicó que Google Meet funciona muy bien porque no hay limitante en cuanto a tiempo; Zoom también es muy funcional, pero se debe configurar muy bien para que no se puedan meter a nuestro curso personas externas, y para subir los cursos, Google Classroom.Por otra parte, al referirse al programa Aprende en Casa 2, consideró que a nivel gubernamental se está haciendo el mayor esfuerzo posible para continuar con la educación, de acuerdo a la realidad de nuestro país.“Tenemos que ser conscientes de que en todo el territorio mexicano no hay la infraestructura tecnológica necesaria para continuar con las clases, entonces las autoridades buscaron el dispositivo que hay en la mayor parte de los hogares, que es la televisión, por lo que plantearon esta alternativa para seguir con las clases”.Para los lugares a los que no llega la señal habrá retransmisiones por radio, se entregarán libros de texto gratuitos y cuadernillos de trabajo, va a haber un centro pedagógico a distancia e incluso algunos maestros en todos los niveles están atendiendo estas sesiones de televisión y se ponen en contacto con los estudiantes, añadió.“Lo más importante es que contemos con estudiantes que tengan esa disponibilidad por aprender y se aproveche esta oportunidad que se está dando de continuar con las clases, además debemos reconocer el esfuerzo que están haciendo los docentes en esta situación”.“Yo creo que de esta pandemia tenemos que aprender que no nada más es la instancia gubernamental la que tiene que resolver: somos todos. Tenemos que ser solidarios, tenemos que dar una buena respuesta y dar nuestro mayor esfuerzo. Cuando esto haya pasado tenemos que pensar si realmente respondimos como maestros, alumnos o como padres de familia”.La profesora de la Universidad Veracruzana consideró que es muy importante promover en los estudiantes la reflexión y el pensamiento crítico, la solidaridad e incitar la reflexión sobre por qué está sucediendo esta pandemia.“Si en esta contingencia, con la poca tecnología que hay y ante toda la problemática que se generó, hacemos alumnos autodidactas e independientes, tendremos algo muy bueno. Nosotros es lo que buscamos, tener alumnos que se apropien de su propio conocimiento y que vean por su aprendizaje”.“Yo creo que hay muchos obstáculos que hay que ir enfrentando, pero aquí lo que si podemos ganar es eso. La educación a distancia tiene que fortalecer el estudio independiente, la organización del tiempo y del espacio en el cual se trabaja. Si logramos hacer un estudiante independiente en su aprendizaje, sacaremos gran provecho de esta pandemia”, concluyó.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund